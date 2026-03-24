Firjan leva líderes empresariais de Caxias ao Congresso Nacional - Divulgação

Firjan leva líderes empresariais de Caxias ao Congresso NacionalDivulgação

Publicado 24/03/2026 20:06

Duque de Caxias - Uma comitiva com cerca de 50 empresários do Rio de Janeiro participou, nesta terça-feira (24/3), do lançamento da Agenda Legislativa da Indústria 2026, realizado no plenário do Congresso Nacional, em Brasília. O evento teve como objetivo apresentar aos parlamentares as propostas legislativas prioritárias para o desenvolvimento da indústria do Rio de Janeiro. A sessão solene foi presidida pelo deputado Sérgio Souza (MDB-PR).

Como iniciativa coordenada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e executada em parceria com as federações estaduais, a agenda reúne propostas consideradas estratégicas para o avanço do setor produtivo no país. O documento consolida projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional que têm potencial de impactar diretamente o ambiente de negócios.

“Desde que a CNI deu início à divulgação de sua Agenda Legislativa, há exatos 32 anos, nossa federação também esteve sempre presente. E nos últimos anos, passamos a realizar também uma iniciativa própria para apresentar projetos prioritários de nossa Agenda Legislativa Federal”, explica Luiz Césio Caetano, presidente da Firjan, que esteve na solenidade com outros empresários de diversos setores e regiões do estado. O presidente da Firjan Caxias e Região, Roberto Leverone, fez parte da comitiva.

Para elaboração das pautas estratégicas, a Firjan realizou uma escuta ativa com empresários de todas as regiões do estado. Dos 551 projetos analisados pelos Conselhos Empresariais da federação neste ano, 79 foram priorizados e 20 deles foram inseridos na Agenda.

Entre os temas prioritários apresentados a deputados e senadores, estão, por exemplo, a Criação do Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes (Profert); a Regulamentação da Inteligência Artificial; o Reenquadramento do Simples; a Política Nacional de Economia Circular; aCompetência Federativa em Segurança Pública; a Reforma Administrativa; a Lei Geral de Concessões; entre outras medidas para melhorias em questões tributárias e relacionadas ao comércio exterior.

O presidente da CNI, Ricardo Alban, ressaltou que a Agenda Legislativa simboliza a cooperação entre indústria, poder público e sociedade, com foco na criação de um ambiente mais favorável ao desenvolvimento econômico e social do país.

“Esta edição de 2026 reforça a importância do avanço de medidas fundamentais, como a construção de um marco regulatório equilibrado para a inteligência artificial, o aprimoramento das diretrizes para a economia circular, o fortalecimento dos mecanismos de financiamento e da inserção internacional da indústria, a modernização das regras de concessões e de parcerias público-privadas, e o tratamento responsável de temas relacionados à sustentabilidade fiscal e às relações de trabalho”, destaca.