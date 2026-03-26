Todas as pessoas com idade acima de 6 meses de idade devem se vacinar contra a gripeÉrica Martin / Agência O Dia
No Dia D contra a Gripe e durante toda a campanha, todos os grupos prioritários determinados pelo Ministério da Saúde poderão se vacinar:
- Idosos com 60 anos ou mais;
- Gestantes;
- Trabalhadores e estudantes da saúde;
- Puérperas;
- Professores dos ensinos básico e superior;
- Povos indígenas; quilombolas; pessoas em situação de rua;
- Profissionais das forças de segurança e de salvamento; profissionais das Forças Armadas;
- Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e com outras condições clínicas especiais (independentemente da idade);
- Pessoas com deficiência permanente;
- Caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso; trabalhadores portuários;
- População privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e
- Trabalhadores dos Correios
A vacinação contra a gripe é uma das medidas mais eficazes para proteger a população contra complicações causadas pelo vírus influenza, especialmente entre idosos, crianças, gestantes e pessoas com comorbidades. Além de reduzir significativamente o risco de casos graves e de internações, a vacina contribui para diminuir a circulação do vírus entre a população, ajudando a proteger também aqueles que não podem se vacinar. Pessoas com febre ou com Coronavírus devem aguardar a recuperação para, então, serem imunizadas.
CONFIRA AS UNIDADES DE SAÚDE QUE PARTICIPARÃO DO DIA D DE MOBILIZAÇÃO CONTRA A GRIPE INFLUENZA, NO SÁBADO, 28 DE MARÇO, DAS 8H ÀS 17H:
- UPHs - Unidades Pré- Hospitalares;
- Clínicas da Família;
- UBSs;
- CMSDC - Centro Municipal de Saúde;
- Unidades ESFs Dois Irmãos, Trevo das Missões e Beira Mar;
- CRAESM em Xerém (8h às 12h).
*Levar carteira de vacinação e documento de identificação com foto.
O Departamento de Vigilância em Saúde (DVS) do município ressalta ainda que, a partir de segunda-feira (30/03), a vacinação continuará sendo oferecida nas seguintes unidades de saúde de Duque de Caxias: CMSDC, UPHs, Clínicas da Família e UBSs.
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