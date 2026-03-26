Todas as pessoas com idade acima de 6 meses de idade devem se vacinar contra a gripe - Érica Martin / Agência O Dia

Todas as pessoas com idade acima de 6 meses de idade devem se vacinar contra a gripeÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 26/03/2026 22:06

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que a Estratégia Nacional de Vacinação contra a Gripe Influenza 2026 vai ter início, com o Dia de Mobilização Nacional (Dia D), que acontecerá no sábado, 28 de março, das 8h às 17h, em dezenas de unidades de saúde do município.



No Dia D contra a Gripe e durante toda a campanha, todos os grupos prioritários determinados pelo Ministério da Saúde poderão se vacinar:

- Crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias;

- Idosos com 60 anos ou mais;

- Gestantes;

- Trabalhadores e estudantes da saúde;

- Puérperas;

- Professores dos ensinos básico e superior;

- Povos indígenas; quilombolas; pessoas em situação de rua;

- Profissionais das forças de segurança e de salvamento; profissionais das Forças Armadas;

- Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e com outras condições clínicas especiais (independentemente da idade);

- Pessoas com deficiência permanente;

- Caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso; trabalhadores portuários;

- População privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e

- Trabalhadores dos Correios



A vacinação contra a gripe é uma das medidas mais eficazes para proteger a população contra complicações causadas pelo vírus influenza, especialmente entre idosos, crianças, gestantes e pessoas com comorbidades. Além de reduzir significativamente o risco de casos graves e de internações, a vacina contribui para diminuir a circulação do vírus entre a população, ajudando a proteger também aqueles que não podem se vacinar. Pessoas com febre ou com Coronavírus devem aguardar a recuperação para, então, serem imunizadas.



CONFIRA AS UNIDADES DE SAÚDE QUE PARTICIPARÃO DO DIA D DE MOBILIZAÇÃO CONTRA A GRIPE INFLUENZA, NO SÁBADO, 28 DE MARÇO, DAS 8H ÀS 17H:

- UPHs - Unidades Pré- Hospitalares;

- Clínicas da Família;

- UBSs;

- CMSDC - Centro Municipal de Saúde;

- Unidades ESFs Dois Irmãos, Trevo das Missões e Beira Mar;

- CRAESM em Xerém (8h às 12h).



*Levar carteira de vacinação e documento de identificação com foto.



O Departamento de Vigilância em Saúde (DVS) do município ressalta ainda que, a partir de segunda-feira (30/03), a vacinação continuará sendo oferecida nas seguintes unidades de saúde de Duque de Caxias: CMSDC, UPHs, Clínicas da Família e UBSs.