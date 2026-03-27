Sarapuí, em Caxias, ganha urbanização e nova ciclovia

Sarapuí, em Caxias, ganha urbanização e nova cicloviaDivulgação
A via recebeu serviços de recapeamento asfáltico, implantação de ciclovia, iluminação em LED, arborização, sinalizações horizontal e vertical, além da identificação das ruas com placas padronizadas.
Um dos destaques da obra, a nova ciclovia, reforça o compromisso da gestão municipal com a mobilidade sustentável e o incentivo à prática de atividades físicas. O prefeito Netinho Reis tem priorizado iniciativas que promovam saúde e bem-estar, estimulando o uso da bicicleta como alternativa de transporte e de lazer. Além de melhorar o fluxo de veículos e de pedestres, a nova infraestrutura contribui para a redução de acidentes e para a construção de um ambiente urbano mais sustentável.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.