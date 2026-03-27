Duque de Caxias promove atividades voltadas à saúde da mulher Divulgação
No Centro de Referência e Atenção Especializada à Saúde da Mulher (CRAESM), localizado na Vila Santa Alice, em Xerém, foi realizada uma palestra sobre a prevenção do câncer do colo do útero, além de orientações e esclarecimento de dúvidas sobre a doença.
Apesar da existência de vacina preventiva, o câncer do colo do útero ainda está entre os que mais causam mortes. A imunização é oferecida gratuitamente na rede pública de saúde para meninos e meninas de 9 a 14 anos, além de pessoas com indicação médica. A vacina é mais eficaz quando administrada antes do início da vida sexual.
Outro importante aliado na prevenção é o exame preventivo (Papanicolau), também disponível gratuitamente na rede pública. A recomendação é que seja realizado por mulheres entre 25 e 64 anos. Quando diagnosticado precocemente, o câncer do colo do útero apresenta altas taxas de cura.
De acordo com a diretora médica do CRAESM, Margareth Nóbrega, a prevenção é fundamental.
A ampliação da rede pública de saúde no município tem facilitado o acesso ao exame Papanicolau, que detecta alterações nas células do colo do útero. O procedimento é realizado por profissionais capacitados e, em caso de alterações, as pacientes são encaminhadas para exames complementares.
SERVIÇO
Unidade: Centro de Referência e Atenção Especializada à Saúde da Mulher (CRAESM) – Xerém
Endereço: Rua 25 de Agosto, Vila Santa Alice – Duque de Caxias
Funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 7h às 17h; sábados, das 7h às 12h
Serviços oferecidos: Ginecologia, pré-natal, mastologia, pediatria e mamografia digital
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