Duque de Caxias promove atividades voltadas à saúde da mulher - Divulgação

Duque de Caxias promove atividades voltadas à saúde da mulher Divulgação

Publicado 27/03/2026 21:47

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias segue promovendo, ao longo do mês de março, uma programação especial nas unidades de saúde em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. As ações têm como objetivo reforçar a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do cuidado integral com a saúde feminina.



No Centro de Referência e Atenção Especializada à Saúde da Mulher (CRAESM), localizado na Vila Santa Alice, em Xerém, foi realizada uma palestra sobre a prevenção do câncer do colo do útero, além de orientações e esclarecimento de dúvidas sobre a doença.



Apesar da existência de vacina preventiva, o câncer do colo do útero ainda está entre os que mais causam mortes. A imunização é oferecida gratuitamente na rede pública de saúde para meninos e meninas de 9 a 14 anos, além de pessoas com indicação médica. A vacina é mais eficaz quando administrada antes do início da vida sexual.



Outro importante aliado na prevenção é o exame preventivo (Papanicolau), também disponível gratuitamente na rede pública. A recomendação é que seja realizado por mulheres entre 25 e 64 anos. Quando diagnosticado precocemente, o câncer do colo do útero apresenta altas taxas de cura.



De acordo com a diretora médica do CRAESM, Margareth Nóbrega, a prevenção é fundamental.

“A vacinação e a realização periódica do exame preventivo são as formas mais eficazes de evitar o câncer do colo do útero, que não apresenta sintomas em estágio inicial. Quando identificado precocemente, tem grandes chances de cura”, explicou. A médica destacou ainda que a infecção persistente pelo vírus HPV é a principal causa da doença.



A ampliação da rede pública de saúde no município tem facilitado o acesso ao exame Papanicolau, que detecta alterações nas células do colo do útero. O procedimento é realizado por profissionais capacitados e, em caso de alterações, as pacientes são encaminhadas para exames complementares.

As ações realizadas durante o mês reforçam o compromisso do município com a promoção da saúde da mulher, ampliando o acesso à informação, à prevenção e aos serviços especializados.



SERVIÇO

Unidade: Centro de Referência e Atenção Especializada à Saúde da Mulher (CRAESM) – Xerém

Endereço: Rua 25 de Agosto, Vila Santa Alice – Duque de Caxias

Funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 7h às 17h; sábados, das 7h às 12h

Serviços oferecidos: Ginecologia, pré-natal, mastologia, pediatria e mamografia digital