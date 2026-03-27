Clássicos Firjan SESI apresenta o repertório de Maria Callas em CaxiasDivulgação
Clássicos Firjan SESI
Local: Teatro Firjan SESI Caxias
Data: 31/03 (terça-feira), às 18:30h
Ingressos: gratuito
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Clássicos Firjan SESI apresenta o repertório de Maria Callas em Caxias
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