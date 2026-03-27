Clássicos Firjan SESI apresenta o repertório de Maria Callas em Caxias - Divulgação

Clássicos Firjan SESI apresenta o repertório de Maria Callas em CaxiasDivulgação

Publicado 27/03/2026 21:50

Duque de Caxias - Terça-feira (31/3) é dia de música com o projeto Clássicos Firjan SESI, que será realizado no Teatro Firjan SESI Caxias, às 18h30. Com entrada gratuita, esta edição do evento celebrará o legado artístico de Maria Callas, que marcou a história da ópera com expressividade e intensidade na forma de atuar. O repertório da soprano será interpretado por Cláudio Ávila e Tânia Gomez, com uma apresentação que reserva árias emblemáticas imortalizadas em cena como Lucia di Lammermoor e La Traviata.

Mais do que uma reprodução fiel da carreira de Maria Callas, o recital é uma reverência à arte e à inspiração que a voz da artista continua a oferecer. O projeto Clássicos Firjan SESI visa a formação de plateia e o fomento da música erudita. A iniciativa do pianista Rodrigo Couras pretende apresentar ao público da Baixada Fluminense clássicos de grandes mestres como Mozart, Beethoven, Chopin, Rossini, Puccini, Debussy, Mignone, Villa-Lobos e muitos outros, fontes de inspiração de outros estilos e gêneros.

Serviço

Clássicos Firjan SESI

Local: Teatro Firjan SESI Caxias

Data: 31/03 (terça-feira), às 18:30h

Ingressos: gratuito