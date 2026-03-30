Lab Corpo apresenta a exposição Voz da Rua, em Duque de Caxias - Divulgação

Lab Corpo apresenta a exposição Voz da Rua, em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 30/03/2026 21:53

Duque de Caxias - Até o dia 20 de abril, o Lab Corpo apresenta a exposição Voz da Rua, no Museu Casa do Administrador do Núcleo Colonial São Bento, em Duque de Caxias. A atividade celebra a trajetória do projeto Lab Corpo como uma plataforma de experimentação artístico-pedagógica que atravessa territórios e gerações diversas.

Voz da Rua reúne obras que atravessam diferentes momentos de sua trajetória, revisitando exposições artísticas anteriores do projeto, como Fronteiras, realizada no Fundão (UFRJ); Muxirã, apresentada no Centro de Artes da Maré; Caleidoscópio de Nós, na Arena Dicró; Lab Corpo BXD, na Casa de Cultura de Nova Iguaçu; e Ecos do Infinito, na Biblioteca Jorge Amado.

“Em Voz da Rua, essas experiências se reencontram. A exposição funciona como um território de memória e continuidade, reunindo obras que atravessam diferentes momentos do projeto e revelando a potência dos processos artísticos como espaços de escuta e afirmação de narrativas plurais”, explica Vitória Pedro, idealizadora, curadora e diretora de produção da exposição.

Patrocinado pelo Governo Federal, Ministério da Cultura, Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (Secec), através da política nacional Aldir Blanc, contemplado no edital Nossos Museus, a exposição fundamenta-se na necessidade de repensar o papel dos museus e espaços culturais, especialmente em territórios periféricos, onde há intensa produção artística e simbólica historicamente invisibilizada.

“Na Baixada Fluminense, com uma efervescência cultural e artística latente, torna-se urgente criar estratégias que democratizem a fruição e valorizem as expressões locais dentro do próprio território, propondo tensionar e ampliar as práticas museológicas e curatoriais, aproximando o museu da rua e ressignificando-o como um espaço vivo, acessível e representativo da diversidade social”, acrescenta Vitória.

Ao integrar exposição, formação, mediação e ativação urbana, a iniciativa busca legitimar a arte periférica como patrimônio cultural, rompendo com lógicas elitistas e excludentes ainda predominantes nesses espaços.

Ações

O projeto Lab Corpo: A Voz da Rua propõe um conjunto de ações que reconhecem o potencial transformador das práticas artísticas periféricas e reafirmam a urgência de políticas culturais mais inclusivas, acessíveis e territorializadas. Dentre elas, destacam-se a exposição artística que conta com uma mostra fotográfica de ações artísticas realizadas nas periferias, projeção visual, mural interativo, áudio imersivo, esculturas, escritas e um dispositivo semiótico espelhado.

Além disso, o projeto realiza curso gratuito de “Curadoria e produção cultural em territórios periféricos”, voltado a profissionais de museus e agentes culturais, com carga horária de 9 horas, distribuídas em um dia intensivo na Faculdade de Educação da Baixada Fluminense - FEBF UERJ..

“O curso aborda desde contextualizações históricas e referenciais sobre curadoria, produção e narrativas periféricas, até estratégias de acessibilidade em espaços culturais e práticas curatoriais e de produção em ação. Serão oferecidas 40 vagas, com sistema de cotas que prioriza a participação de pessoas com deficiência, pessoas negras, indígenas, quilombolas e LGBTQIAPN+”, pontua Marcos Moraes, também idealizador e curador da exposição.

A programação inclui ainda visitas guiadas, oficinas e rodas de conversa destinadas a públicos específicos, como estudantes da rede pública, pessoas atendidas por equipamentos de cidadania LGBTQIAPN+ e instituições voltadas à pessoas com deficiência. Expandindo a presença do projeto para além do espaço institucional, a ativação urbana leva intervenções artísticas e performativas para o entorno do museu, com um trajeto até a Praça do São Bento.

“Ao ocupar o espaço público, o projeto reafirma a potência das expressões artísticas periféricas como linguagem viva, política e transformadora. O Lab Corpo: A Voz da Rua se afirma, como uma plataforma de visibilidade, formação e experimentação que reconhece a periferia como território de criação, memória e conhecimento, promovendo encontros entre diferentes corpos, vozes e experiências”, finaliza Vitória Pedro.

Acessibilidade

O projeto adota um conjunto de ações voltadas à ampliação do acesso, à inclusão e à participação de pessoas com deficiência, contemplando diferentes dimensões da acessibilidade, com a presença de intérpretes de Libras. Além disso, será implementado um sistema de reserva de vagas prioritárias para pessoas com deficiência (PCDs) no curso de capacitação.

A exposição contará também com legendas das obras em versão em braille, garantindo acesso a pessoas com deficiência visual e a disponibilização de audiodescrições das obras por meio de QR codes acessíveis, permitindo maior autonomia na fruição do público.

Colaboradores sensibilizados e capacitados para o atendimento acessível aos visitantes e o curso de capacitação incluirá uma aula dedicada à temática da acessibilidade, ministrada por uma consultora especialista na área, promovendo formação crítica e prática sobre inclusão cultural.

Ficha técnica:

Exposição Lab Corpo: Voz da Rua Idealização, curadoria e direção de produção: Lab Corpo - Vitória Pedro e Marcos Moraes

Equipe de Produção: Carol Cuba e Milla Silveira

Assessoria de Imprensa: Alessandra Costa

Fotografia: Thainá Iná

Captação e edição de vídeo: Karine Lima

Intérprete de Libras: Rebeca Pimentel e Davi Silva

Ministrante Acessibilidade no curso: Bianca Evangelista

Designer: Caíque Mello

Montagem exposição: Sankofa Produções BR

Apoio: Museu Casa do Administrador do Núcleo Colonial do São Bento, APPH-Clio, Centro de Cidadania LGBTI da BXD, Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias, Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, Faculdade de Educação da Baixada Fluminense - UERJ, Associação de Surdos de Duque de Caxias.

Serviços

Exposição

Até 20 de abril

Museu Casa do Administrador do Núcleo Colonial São Bento (MUCASB)

Av. Governador Leonel de Moura Brizola, 9442, São Bento, Duque de Caxias – RJ