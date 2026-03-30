Câmara de Caxias homenageia cronistas esportivos, jornalistas e radialistas - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Câmara de Caxias homenageia cronistas esportivos, jornalistas e radialistasArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 30/03/2026 21:32

Duque de Caxias - A Câmara de Duque de Caxias sediou a solenidade de entrega de moções, títulos e medalhas a cronistas esportivos, jornalistas e radialistas. De iniciativa da vereadora Juliana do Táxi (PL), a cerimônia contou com a presença de diversos profissionais que levam diariamente informação e diversão às pessoas, e do ex-vereador e seu irmão, Alex Alves.



“A imprensa é o nosso meio direto de comunicação. Mesmo com esta criação da inteligência artificial, as Fake News... a imprensa ainda tem muitos profissionais sérios e que se dedicam a trazer a mensagem verdadeira”, destacou Juliana do Táxi.



Vice-presidente da Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro (ACERJ), Eraldo Leite, agradeceu a homenagem.

“Nós não somos a notícia. Nós, jornalistas, somos portadores da notícia. Mas é claro que a gente se sente homenageado e reconhecido pelo trabalho que fazemos, e a vereadora Juliana teve esta sensibilidade de homenagear jornalistas, radialistas e a crônica esportiva, que também é tão importante para a sociedade”.



A presidente da ACERJ, Martha Esteves, primeira mulher a ocupar o cargo em mais de 100 anos da associação, comentou o momento atual para a imprensa no país e os desafios dos profissionais.

“Qualquer reconhecimento é muito bem-vindo, principalmente, numa época em que estamos vivendo com muito assédio moral. A imprensa que já foi o quarto poder, muito respeitada no país, hoje vive uma crise muito séria em relação à opinião pública”, disse ela, apontando para a seriedade da vereadora Juliana do Táxi ao homenagear a categoria.



Para o comunicador da Super Rádio Tupi, André Ribeiro, a homenagem valoriza a imprensa, ainda mais vindo de um órgão como a Câmara Municipal de Duque de Caxias. Ele ressaltou a importância de se buscar informações verdadeiras com profissionais sérios.

“A gente tem que ressaltar que tem muita gente chutando, inventando, e é só fazer uma triagem dos grandes profissionais, dos veículos de alta credibilidade. Se esta triagem for feita, sem dúvidas, que o produto final para o telespectador, para o ouvinte, para o leitor vai ser bem melhor.



A rotina de um jornalista esportivo, segundo Fábio Tubino é prazerosa, mas também cansativa, indo muito além do tempo de um jogo e, como em todas as áreas deve ser cercado de ética e responsabilidade.

“É muito importante que esta homenagem seja feita num momento onde vários ‘intrusos’ estão chegando no campo do jornalismo, não que os jogadores não sejam capacitados, mas a formação é muito relevante”



Na cerimônia, também foi entregue pela primeira vez o título de Ordem do Mérito Jornalista Carlos de Sá Bezerra a Sandra Coelho do Jornal Independente. De autoria da vereadora Juliana do Táxi, o título é entregue a profissionais da área do jornalismo que se destacam por suas contribuições relevantes à defesa da liberdade de imprensa e a promoção de valores democráticos.