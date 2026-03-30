Caxias ShoppingDivulgação

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Duque de Caxias - O Caxias Shopping informa ao público o horário de funcionamento para o feriado de Sexta-Feira Santa, no dia 3 de abril. O empreendimento terá funcionamento especial, oferecendo opções de compras, lazer e gastronomia para os visitantes. Na data, as lojas e quiosques estarão abertos das 13h às 21h.
A praça de alimentação e os restaurantes funcionarão das 11h às 22h. As operações de lazer e entretenimento estarão disponíveis das 12h às 22h.
O shopping reforça seu compromisso em proporcionar conforto, segurança e uma experiência completa para toda a família durante o feriado.
Serviço
Data: 3 de abril (Sexta-Feira Santa)
Local: Caxias Shopping
Lojas e quiosques: 13h às 21h
Alimentação e restaurantes: 11h às 22h
Lazer e entretenimento: 12h às 22h