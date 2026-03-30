Caxias ShoppingDivulgação
Data: 3 de abril (Sexta-Feira Santa)
Local: Caxias Shopping
Lojas e quiosques: 13h às 21h
Alimentação e restaurantes: 11h às 22h
Lazer e entretenimento: 12h às 22h
Agora você pode ler esta notícia off-line
Caxias ShoppingDivulgação
Caxias Shopping divulga horário especial para a Sexta-Feira Santa
Confira a programação
Câmara de Caxias homenageia cronistas esportivos, jornalistas e radialistas
Vereadora Juliana do Táxi (PL) e agraciados ressaltaram sobre o momento em que a imprensa vive
Educação ambiental marca Dia da Água em Duque de Caxias
Alunos da Escola Municipal Regina Celi da Silva Cerdeira visitaram estação
Clássicos Firjan SESI apresenta o repertório de Maria Callas em Caxias
Evento gratuito pretende fomentar a música clássica na Baixada Fluminense Rio, 27 de março de 2026
Duque de Caxias promove atividades voltadas à saúde da mulher
CRAESM, em Xerém, recebeu palestra sobre a prevenção do câncer do colo do útero
Sarapuí, em Caxias, ganha urbanização e nova ciclovia
Rua recebeu também novo recapeamento asfáltico
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.