Polícia e Frente da Alerj estouram depósito de farinha em Caxias - Divulgação

Polícia e Frente da Alerj estouram depósito de farinha em CaxiasDivulgação

Publicado 31/03/2026 17:52

Duque de Caxias - Uma ação de policiais civis da 60ª DP (Duque de Caxias) e da 66ª DP (Piabetá) em conjunto com a Frente Parlamentar de Retomada de Território da Alerj estourou, na manhã desta terça-feira (31), um depósito de farinha de trigo do traficante Flamengo na comunidade do Pantanal, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Mais de 50 sacos de 25kg de farinha foram apreendidos na ação. O caso será registrado na 60ª DP.

Segundo informações da denúncia recebida pelo deputado estadual Marcelo Dino (União), que preside a Frente Parlamentar lançada no ano passado e pediu auxilio da Polícia para desmantelar o esquema, o criminoso obrigava comerciantes locais a comprar o produto superfaturado do tráfico, inclusive padeiros.

"Precisamos de denúncias como esta, pois isso prejudica o trabalhador e o consumidor, que sofre com a consequente alta no pão", explica o parlamentar, que também integra as comissões de Segurança Pública e Consumidor na Alerj.

No local, os agentes ainda encontraram uma possível rota de fuga aos fundos do imóvel. A suspeita é de que existam mais depósitos de farinha em outros pontos da Baixada Fluminense, como Belford Roxo, onde também há denúncias de prática de extorsão pelo bando comandado por Flamengo, que se encontra foragido da Justiça e lidera a facção Terceiro Comando Puro em cidades da região.