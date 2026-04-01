Espetáculo 'A Menina Akili e Seu Tambor Falante' realiza apresentação em Caxias - Divulgação

Espetáculo 'A Menina Akili e Seu Tambor Falante' realiza apresentação em CaxiasDivulgação

Publicado 01/04/2026 21:42

Duque de Caxias - Celebrando a tradição oral africana, o protagonismo feminino negro e a força ancestral dos griôs, o espetáculo infantil “A Menina Akili e Seu Tambor Falante”, idealizado e escrito por Verônica Bonfim, com direção de Rodrigo França, realiza circulação na cidade do Rio e em municípios da Baixada Fluminense durante o primeiro semestre. Com programação totalmente gratuita, o projeto conta com patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do Edital Literatura do Rio ao RJ.

A obra é inspirada no primeiro livro infantil de Verônica, de título homônimo, e a circulação é financiada pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (Secec), através do edital Literatura do Rio ao RJ e é uma narrativa poética para toda a família, que convida o público a mergulhar na riqueza da tradição oral africana e na potência da ancestralidade como fonte de identidade, pertencimento e imaginação.

A história acompanha Akili, uma menina nascida na pequena aldeia africana Adimó, que sonha em rodar o mundo com seu tambor falante, Aláfia, contando e cantando as histórias de seu povo. Desejando tornar-se uma griote, guardiã da memória e da tradição oral, Akili embarca em uma jornada de descobertas onde a amizade, a escuta e o respeito aos saberes ancestrais ganham protagonismo.

Com o tambor como elemento central e sagrado de comunicação oral, o espetáculo reverencia os griôs, o respeito aos mais velhos e mais velhas, e ressalta o valor da criança como figura essencial na construção da comunidade.

“A dramaturgia de A Menina Akili é fruto de uma pesquisa profunda, todos os valores civilizatórios africanos estão nesse espetáculo. Existem dois encantados que guiam a Menina Akili nessa jornada para se tornar uma griote, uma guardiã da tradição oral do povo dela, a Rainha Ananse e a Senhora das Águas. Ou seja, é um espetáculo muito bonito, tenho muito orgulho porque faz parte da minha ancestralidade e é a minha oferenda para todas as crianças negras, para todas as famílias e para todos aqueles que querem se ver representados nessa história”, celebra a idealizadora do projeto e dramaturga Verônica Bonfim.

Voltado para crianças de todas as idades e suas famílias, o espetáculo propõe uma experiência poética, musical e educativa, reafirmando a importância das histórias, da memória e da ancestralidade como caminhos de conexão entre gerações, principalmente, de pessoas negras.

Sinopse

Akili é uma menina nascida na pequena aldeia africana chamada Adimó e sonha rodar o mundo com seu tambor falante, contando e cantando as histórias do seu povo e do seu lugar e tornar-se uma griote, guardiã da tradição oral da sua aldeia. Durante sua jornada ela é guiada pela sabedoria de dois encantados, A Senhora das Águas e a Rainha Ananse, uma aranha muito divertida.

Um espetáculo onde a tradição oral, transmitida de geração em geração, é valorizada na homenagem aos griôs e griotes; onde a reverência às mais velhas é celebrada através da relação dela com as Rainhas da aldeia onde o valor da amizade é fortalecido na relação de afeto entre Akili e seu tambor Aláfia e o tambor é colocado no centro da história, como um instrumento sagrado de comunicação oral para os povos africanos e originários, ao redor do mundo.

“Toda criança nascida já é vista como rainha ou rei, com importância na formação da comunidade e com um protagonismo construído a partir dos saberes ancestrais. Akili e seu tambor são, portanto, nossos elementos de condução dessa narrativa, que traz um olhar positivo sobre África e nossa identidade afro-brasileira, sem perder de vista o protagonismo feminino negro, com todos os elementos éticos e estéticos que compõem um imaginário poderoso de gostar de si da forma como se é”, afirma Bonfim.

“Akili, o musical traz uma África colorida, diversificada como ela é, um continente gigante, com vários países, várias línguas, vários povos. Minha vontade é de mostrar para as crianças a potência da nossa história e desse continente imenso, berço da humanidade. Uma África , de reis e rainhas, para devolver pra gente nossas coroas que nos foram roubadas e devolver para as crianças a verdadeira história, a que não nos contaram.”, finaliza Verônica Bonfim.

Ficha Técnica

Realização: Oh de Casa Produções Artísticas

Idealização, Direção Artística, Roteiro, Dramaturgia e Músicas: Verônica Bonfim

Produtora Associada: Paragogí Cultural

Direção: Rodrigo França

Codireção: Valéria Monã

Direção Musical: Samara Líbano

Direção de Arte: Estúdio Roncó – Pesquisa Nathália Grilo e Criação Adriano Cipriano

Direção de Movimento: Tainara Cerqueira

Atriz Principal: Verônica Bonfim

Atriz Convidada: Iasmin Patacho

Musicistas: Samara Líbano e Geiza Carvalho

Figurino: Marah Silva

Cenografia: Mina Quental

Cenotécnico e técnico de palco: Feliphe Afonso

Visagismo: Diego Nardes

Desenho de Luz e Operador de Luz: Pedro Carneiro

Operador de Som: Danuza Formentini

Coordenação de comunicação: Daniel Barboza | incerta

Assessoria de imprensa: Alessandra Costa

Coordenação Físico-financeira: Carol Villas Boas | Clareira

Produção executiva: Rafaela Santos

Direção de Produção: Rafael Lydio e Verônica Bonfim

Serviço

Espetáculo infantil “A Menina Akili e Seu Tambor Falante”

15 de abril, 14 horas

Teatro Firjan Sesi Caxias

Rua Artur Neiva, 100, Circular, Duque de Caxias - RJ

