Prefeitura de Caxias inaugura Complexo de Segurança - Divulgação

Prefeitura de Caxias inaugura Complexo de SegurançaDivulgação

Publicado 01/04/2026 21:37 | Atualizado 01/04/2026 21:39

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias inaugurou, nessa terça-feira (31/03), o Complexo de Segurança do município. O espaço com 17 mil metros quadrados reúne as sedes da Guarda Civil Municipal, da Defesa Civil, do 3º Comando de Policiamento de Área (3º CPA), da Subprefeitura do 1º Distrito, da Patrulha Maria da Penha, do setor de Trânsito e da Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) do Detran.

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Entre as melhorias realizadas na antiga sede da Guarda Municipal estão a construção de uma academia de ginástica, voltada ao preparo físico dos agentes, além da reforma e da ampliação do alojamento, proporcionando melhores condições de trabalho aos guardas municipais. Entre as melhorias realizadas na antiga sede da Guarda Municipal estão a construção de uma academia de ginástica, voltada ao preparo físico dos agentes, além da reforma e da ampliação do alojamento, proporcionando melhores condições de trabalho aos guardas municipais.

O prefeito de Duque de Caxias, Netinho Reis, destacou a importância do novo equipamento para a segurança pública.

“O nosso Complexo de Segurança é um avanço importante para proteger a nossa cidade. É um espaço onde vamos integrar forças para avançar cada vez mais”, afirmou.

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A cerimônia de inauguração contou com a presença do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere, que ressaltou a integração entre as forças de segurança como fundamental para a proteção da população. Também participaram o deputado federal Gutemberg Reis, o deputado estadual Rosenverg Reis e integrantes do comando da Polícia Militar, como o comandante do 3º CPA, coronel Roberto Christiano Dantas. Para o comandante, a integração entre Polícia Militar, Polícia Civil, Defesa Civil e Guarda Civil Municipal otimiza recursos em benefício do cidadão. A cerimônia de inauguração contou com a presença do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere, que ressaltou a integração entre as forças de segurança como fundamental para a proteção da população. Também participaram o deputado federal Gutemberg Reis, o deputado estadual Rosenverg Reis e integrantes do comando da Polícia Militar, como o comandante do 3º CPA, coronel Roberto Christiano Dantas. Para o comandante, a integração entre, Defesa Civil e Guarda Civil Municipal otimiza recursos em benefício do cidadão.

A solenidade contou ainda com representantes da Polícia Civil, como o delegado Leandro Teixeira da Costa, da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Baixada, destacando que o sistema de segurança é formado por diversas engrenagens que, quanto mais integradas, resultam em melhores resultados para a sociedade. Também esteve presente o delegado William Rodrigues Cavalcante, da Delegacia de Roubos e Furtos da Baixada Fluminense, o qual ressaltou a importância da estrutura para o apoio às investigações.

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“A centralização dos serviços e o uso de câmeras auxiliam tanto no trabalho preventivo quanto no repressivo no combate ao crime organizado”, afirmou.



Participaram ainda representantes das Guardas Civis Municipais do Rio de Janeiro e de Niterói, vereadores de Duque de Caxias, secretários municipais e lideranças comunitárias.



O Complexo recebeu o nome de “Marcus Vinicius Lima de Oliveira Carvalho”, em homenagem ao filho do secretário municipal de Segurança Pública, Vinicius Carvalho, que faleceu em um acidente de moto em 2025. Durante a cerimônia, foi realizada a entrega de uma placa aos pais, em um momento de grande emoção. A mãe de Marcus Vinicius, Francine Lima de Oliveira, guarda municipal de Niterói, destacou o significado da homenagem.

“É uma emoção muito grande ver o nome do meu filho neste prédio. Nada substitui a presença dele, mas este reconhecimento toca profundamente o nosso coração”, declarou.

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Os 563 novos guardas civis municipais aprovados no concurso de 2025 estiveram presentes. Os agentes já iniciaram o treinamento e participaram da cerimônia ao lado dos guardas veteranos. A qualificação contínua da tropa é uma das prioridades da gestão municipal, que também prevê a construção de um estande de tiro no local para treinamento permanente.



De acordo com o secretário municipal de Segurança Pública, Vinicius Carvalho, o investimento em capacitação é essencial para garantir um serviço mais eficiente à população.

“Os alunos passam por um treinamento rigoroso, com o objetivo de assegurar que cada profissional esteja plenamente preparado para atuar com excelência nas ruas. Uma tropa capacitada é sinônimo de mais proteção para toda a população”, destacou.



Além disso, os guardas veteranos estão em processo de treinamento e de certificação para o uso de armamento letal, seguindo os critérios estabelecidos pela Polícia Federal, responsável pela regulamentação do porte de arma de fogo para as Guardas Civis Municipais. Os agentes estão sendo capacitados para a utilização de pistolas calibre 9 mm e .40, além de fuzis calibre 5.56.



A iniciativa reforça a política de integração das forças de segurança e amplia a capacidade de resposta do município no enfrentamento à criminalidade. Duque de Caxias também conta com as Torres de Monitoramento do sistema Smart Duque, de vigilância eletrônica. Cada torre possui seis câmeras com Inteligência Artificial, capazes de realizar reconhecimento facial e leitura de placas de veículos. Já foram instaladas cem torres em pontos estratégicos dos quatro distritos do município, e novas unidades serão implantadas.

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Atualmente, a Guarda Civil Municipal utiliza pistolas elétricas. O município já firmou termo de ajuste e obteve autorização da Polícia Federal para o uso de armamento letal. Parte do efetivo já concluiu o curso de capacitação em tiro, e o processo administrativo para autorização do porte funcional de arma de fogo encontra-se em fase final de tramitação interna, para posterior encaminhamento à Polícia Federal. Atualmente, autiliza pistolas elétricas. O município já firmou termo de ajuste e obteve autorização da Polícia Federal para o uso de armamento letal. Parte do efetivo já concluiu o curso de capacitação em tiro, e o processo administrativo para autorização do porte funcional de arma de fogo encontra-se em fase final de tramitação interna, para posterior encaminhamento à Polícia Federal.