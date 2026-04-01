Prefeitura de Caxias inaugura Complexo de SegurançaDivulgação
Entre as melhorias realizadas na antiga sede da Guarda Municipal estão a construção de uma academia de ginástica, voltada ao preparo físico dos agentes, além da reforma e da ampliação do alojamento, proporcionando melhores condições de trabalho aos guardas municipais.
A cerimônia de inauguração contou com a presença do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere, que ressaltou a integração entre as forças de segurança como fundamental para a proteção da população. Também participaram o deputado federal Gutemberg Reis, o deputado estadual Rosenverg Reis e integrantes do comando da Polícia Militar, como o comandante do 3º CPA, coronel Roberto Christiano Dantas. Para o comandante, a integração entre Polícia Militar, Polícia Civil, Defesa Civil e Guarda Civil Municipal otimiza recursos em benefício do cidadão.
Participaram ainda representantes das Guardas Civis Municipais do Rio de Janeiro e de Niterói, vereadores de Duque de Caxias, secretários municipais e lideranças comunitárias.
O Complexo recebeu o nome de “Marcus Vinicius Lima de Oliveira Carvalho”, em homenagem ao filho do secretário municipal de Segurança Pública, Vinicius Carvalho, que faleceu em um acidente de moto em 2025. Durante a cerimônia, foi realizada a entrega de uma placa aos pais, em um momento de grande emoção. A mãe de Marcus Vinicius, Francine Lima de Oliveira, guarda municipal de Niterói, destacou o significado da homenagem.
De acordo com o secretário municipal de Segurança Pública, Vinicius Carvalho, o investimento em capacitação é essencial para garantir um serviço mais eficiente à população.
Além disso, os guardas veteranos estão em processo de treinamento e de certificação para o uso de armamento letal, seguindo os critérios estabelecidos pela Polícia Federal, responsável pela regulamentação do porte de arma de fogo para as Guardas Civis Municipais. Os agentes estão sendo capacitados para a utilização de pistolas calibre 9 mm e .40, além de fuzis calibre 5.56.
A iniciativa reforça a política de integração das forças de segurança e amplia a capacidade de resposta do município no enfrentamento à criminalidade. Duque de Caxias também conta com as Torres de Monitoramento do sistema Smart Duque, de vigilância eletrônica. Cada torre possui seis câmeras com Inteligência Artificial, capazes de realizar reconhecimento facial e leitura de placas de veículos. Já foram instaladas cem torres em pontos estratégicos dos quatro distritos do município, e novas unidades serão implantadas.
Atualmente, a Guarda Civil Municipal utiliza pistolas elétricas. O município já firmou termo de ajuste e obteve autorização da Polícia Federal para o uso de armamento letal. Parte do efetivo já concluiu o curso de capacitação em tiro, e o processo administrativo para autorização do porte funcional de arma de fogo encontra-se em fase final de tramitação interna, para posterior encaminhamento à Polícia Federal.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.