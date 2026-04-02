Polo da Fundec celebra Dia Mundial de Conscientização do Autismo - Divulgação

Polo da Fundec celebra Dia Mundial de Conscientização do AutismoDivulgação

Publicado 02/04/2026 19:16

Duque de Caxias - No compasso da inclusão, o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado em 2 de abril, ganha um significado prático e melódico no bairro Dr. Laureano, em Duque de Caxias. No Polo de Música Jornalista Ricardo Eugênio Boechat, da Fundec, Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais, as partituras servem como guia para o desenvolvimento cognitivo e social de crianças e jovens com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Para além das notas musicais, o centro de ensino foca na transformação individual. Glaucinea Cristina Nascimento, de 38 anos, observa de perto essa evolução no filho, João Samuel, de 9 anos. Diagnosticado com autismo nível 2, o aluno do Centro de Ensino está há dois meses imerso nas aulas de musicalização, onde explora diferentes instrumentos.

“Meu filho gosta muito de dançar. Ele ama música e adora um forró”, contou a mãe.

Segundo João Lucas Zambi, coordenador da pasta de música da Fundec, o corpo docente recebe orientações específicas para adaptar o ensino às particularidades de cada estudante. O objetivo, de acordo com Lucas, é criar mecanismos de aprendizagem que garantam que o conteúdo seja absorvido.

“Até mesmo os processos avaliativos são estruturados para serem inclusivos, tornando o conhecimento acessível de acordo com as necessidades que os alunos venham a apresentar", explicou o coordenador.



O impacto da iniciativa reverbera nas famílias, que encontram no Polo um espaço de acolhimento. Márcia Borges Costa, de 63 anos, não esconde o orgulho ao ver a desenvoltura da filha, Esther Valquíria, de 15 anos, diante do teclado.

“Todos os profissionais são carinhosos e muito competentes”, elogiou Márcia. A mesma emoção é compartilhada por Rosângela Patrocínio, de 58 anos. Seu filho, João Reinaldo, de 17 anos, também autista nível 2, escolheu o violino como companheiro de jornada. Para Rosângela, os benefícios transcendem a técnica musical: o jovem apresentou uma melhora na interação social.

“Ele gosta muito de música clássica. Desde que veio pra cá ele se interessa em assistir a programas de música erudita na internet que revelam e valorizam jovens talentos. Estou muito feliz com o curso que ele está fazendo”, contou a moradora do bairro Vila São Luís.