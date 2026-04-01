Firjan SENAI - Repodução

Firjan SENAIRepodução

Publicado 01/04/2026 23:08

Duque de Caxias - O edital com todas as especificações para concorrer ao processo seletivo, pode ser acessado no mesmo link do formulário de inscrições, disponível em formato on-line. O Projeto TechnipFMC: Inclusão da Pessoa com Deficiência será desenvolvido pela Firjan SESI SENAI Caxias e será voltado a oferecer qualificação profissional para pessoas com deficiência, para serem capacitadas para atuarem no setor industrial. A iniciativa oferece 30 vagas gratuitas para o curso Técnico em Mecânica. As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de abril.



O processo seletivo ocorrerá entre os dias 09 e 17 de abril de 2026, no horário das 13h às 17h, na unidade Firjan SENAI Duque de Caxias. Os candidatos selecionados deverão formalizar a matrícula entre os dias 6 e 12 de maio e iniciarão o curso em 18 de maio. O projeto prevê formação técnica com aulas de segunda a sexta-feira, tendo duração de 18 meses, com carga horária de 1.500 horas. Os alunos receberão bolsa auxílio de R$ 400 durante todo o período de realização do curso.



Além do conhecimento técnico, a iniciativa visa desenvolver competências socioeconômicas.

“O projeto visa aprimorar as competências socioemocionais dos alunos, promovendo o acesso a informações mais amplas e diversas, impulsionando o seu papel enquanto protagonista e sua participação cidadã. Ao garantir a qualificação para a pessoa com deficiência, o projeto tem forte potencial de impacto na empregabilidade e no fortalecimento da diversidade no setor industrial”, destacou Eliane Damasceno, gerente de Responsabilidade Social da Firjan.



O período de inscrições pode ser prorrogado ou antecipado, a depender do alcance do limite de inscrições de candidatos. A comissão gestora do projeto irá selecionar os primeiros 90 candidatos(as) inscritos que cumprirem os pré-requisitos do projeto para a etapa de processo seletivo presencial. Poderão participar do projeto pessoas com deficiência, com idade a partir de 18 anos e que tenha o Ensino Médio completo.



O processo seletivo consiste em três etapas: dinâmica em grupo, entrevistas individuais e redação, aplicado por equipe multidisciplinar. O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 4 de maio de forma on-line, pelo site da Gerência de Projetos Integrados em Responsabilidade Social da Firjan SESI ou poderá ser acessado presencialmente, na mesma unidade onde deverão ser realizadas as matrículas, na Firjan SENAI Caxias, localizada na Travessa Arthur Goulart 124, Centro. Duque de Caxias/RJ.