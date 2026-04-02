Prefeitura de Caxias antecipa salário de abril para servidores - Reprodução

Prefeitura de Caxias antecipa salário de abril para servidoresReprodução

Publicado 02/04/2026 19:11

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias informa que, em razão do feriado da Semana Santa, o pagamento dos salários referentes ao mês de abril será antecipado e efetuado nesta quinta-feira (02/04) para todos os servidores municipais, incluindo ativos, aposentados e pensionistas.



A medida garante que os profissionais possam se programar com mais tranquilidade durante o período, além de reforçar o compromisso da atual gestão com a responsabilidade fiscal e o respeito aos trabalhadores que contribuem diariamente para o funcionamento dos serviços públicos na cidade.



O prefeito de Duque de Caxias, Netinho Reis, destacou a importância da iniciativa.

“A antecipação do pagamento é uma forma de reconhecer o empenho dos nossos servidores e garantir que todos possam passar o feriado com mais segurança e tranquilidade. Seguimos trabalhando com planejamento e responsabilidade para honrar nossos compromissos e valorizar quem faz a nossa cidade acontecer”, afirmou.