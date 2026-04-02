Restaurante do Povo de Caxias com almoço de PáscoaDivulgação
Restaurante do Povo de Caxias realiza almoço de Páscoa
Para marcar a data, a unidade preparou um cardápio diferenciado
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