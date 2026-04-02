Restaurante do Povo de Caxias com almoço de Páscoa - Divulgação

Restaurante do Povo de Caxias com almoço de PáscoaDivulgação

Publicado 02/04/2026 19:26

Duque de Caxias - O Restaurante do Povo de Duque de Caxias promoveu, nesta quinta-feira, um almoço especial em celebração à Páscoa. O atendimento aconteceu das 11h às 15h. Para marcar a data, a unidade preparou um cardápio diferenciado, acompanhado de uma programação voltada ao bem-estar dos usuários.

No almoço, foram servidas saladas de alface com grão-de-bico à campanha e beterraba ralada com salsa. Como pratos principais, o cardápio contou com arroz colorido, feijão, cenoura sauté e peixe ao Brás. De sobremesa, os usuários puderam saborear pudim de chocolate e melão. Ao longo de seus cinco anos de funcionamento, o Restaurante do Povo já distribuiu cerca de 4,8 milhões de refeições, entre cafés da manhã e almoços, garantindo alimentação de qualidade a preços acessíveis para a população.

Com café da manhã a R$ 0,50 e almoço a R$ 1,00, a unidade de Duque de Caxias é a única no estado a oferecer um cardápio completo e variado a preços populares, promovendo dignidade e acolhimento para quem mais precisa — especialmente em um período marcado pela união e pela esperança.

O Restaurante do Povo está localizado na Rua Frei Fidélis, s/nº, Centro, Duque de Caxias.