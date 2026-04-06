Caxias reforça políticas públicas para pessoas com autismo - MAYCON HERLLAN/Divulgação

Caxias reforça políticas públicas para pessoas com autismoMAYCON HERLLAN/Divulgação

Publicado 06/04/2026 21:15

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias investe em políticas públicas voltadas ao acolhimento, tratamento e desenvolvimento de pessoas com TEA, com equipamentos especializados que garantem atendimento humanizado e gratuito. Entre os destaques estão a Fazendinha do Autista, em Xerém, e o Centro Especializado em Reabilitação (CER IV), no Sarapuí, além da construção da Casa do Autista, no Parque Vila Nova.

Inaugurada em junho de 2025, a Fazendinha do Autista é um espaço pioneiro no país, voltado ao atendimento de crianças com TEA e outras condições neurodivergentes em ambiente rural. A unidade já ultrapassou a marca de 800 crianças atendidas, superando a previsão inicial de 500. Atualmente, cerca de 1.500 atendimentos são realizados semanalmente, com a oferta de mais de 20 tipos de terapias, como hortoterapia, equoterapia, fisioterapia, psicologia, ludoterapia, musicalização e terapia assistida por animais. O ambiente natural contribui para o desenvolvimento social, motor e afetivo dos pacientes.

Caxias reforça políticas públicas para pessoas com autismo MAYCON HERLLAN/Divulgação

Já o Centro Especializado em Reabilitação (CER IV) é referência no atendimento de pessoas com deficiências físicas, intelectuais, auditivas e visuais. A unidade conta com 22 especialidades e uma equipe multidisciplinar altamente qualificada, realizando, em média, 35 mil atendimentos mensais. Todos os serviços, exames e terapias são oferecidos gratuitamente, garantindo acesso amplo e contínuo ao tratamento.

Outro avanço importante é a construção da Casa do Autista, no Parque Vila Nova. O espaço vai concentrar diversos serviços em um só local, com atendimento terapêutico, apoio psicológico e atividades educativas adaptadas, promovendo o desenvolvimento das habilidades cognitivas, sociais e emocionais.



Além dos equipamentos especializados, a Prefeitura também investe na inclusão em espaços públicos. As praças e áreas de lazer inauguradas na cidade contam com brinquedos e equipamentos inclusivos, garantindo que todas as crianças possam brincar e conviver com segurança e dignidade.

A secretária municipal de Gestão e Inclusão, Christina Barichello, destacou a importância das ações contínuas no município.

“Nosso compromisso é construir uma cidade cada vez mais inclusiva, onde todas as pessoas tenham acesso a oportunidades e possam desenvolver seu potencial. O cuidado com as pessoas com TEA vai além do atendimento clínico. Envolve acolhimento, respeito e políticas públicas permanentes”, afirmou.

O prefeito de Duque de Caxias, Netinho Reis, também ressaltou os avanços na área.

“Estamos trabalhando para garantir dignidade, acesso e qualidade de vida para as pessoas com autismo e suas famílias. Investir em inclusão é investir no futuro da nossa cidade. Seguiremos ampliando os serviços e fortalecendo a rede de atendimento, para que ninguém fique para trás”, declarou.

A Fazendinha do Autista está localizada no Complexo Equinovida, no Parque Ana Dantas (Rua Márcio Santos Silva, nº 2.846 – Xerém). Já o Centro Especializado em Reabilitação (CER IV) funciona na Avenida República do Paraguai, s/nº, no bairro Sarapuí.