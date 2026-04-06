Caxias registra menor índice de violência para março em 20 anos - Reprodução

Caxias registra menor índice de violência para março em 20 anosReprodução

Publicado 06/04/2026 21:25

Duque de Caxias - Duque de Caxias alcançou um marco histórico na área da segurança pública ao registrar, em março de 2026, o menor índice de violência dos últimos 20 anos para o período. O resultado é fruto de um trabalho integrado e contínuo da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, em parceria com o governo do estado e o 15º Batalhão de Polícia Militar.

De acordo com dados do ISP/GEO, os indicadores apontam uma expressiva redução nos principais índices de criminalidade: queda de 22,2% na letalidade violenta, 38,2% no roubo de carga e 33,5% no roubo de rua, números que reforçam a efetividade das ações de segurança estratégicas implementadas no município.

A Prefeitura de Duque de Caxias vem investindo na ampliação de programas permanentes como o PROEIS e o Segurança Presente, que receberam reforço com a entrega de novas viaturas. Outro eixo importante é o programa Caxias Livre, responsável pela retirada de barricadas em vias públicas, garantindo o direito de ir e vir da população. As ações também incluem a Patrulha na Madrugada, a expansão dos módulos integrados de segurança e a instalação de câmeras com tecnologia de Inteligência Artificial, capazes de realizar reconhecimento facial e leitura de placas de veículos. Esses sistemas estão integrados ao Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública da Baixada Fluminense (CISPBAF), otimizando o monitoramento e tornando as operações mais ágeis e eficientes.



O fortalecimento da Guarda Municipal é outro destaque desse avanço. Entre as iniciativas estão a entrega de novas viaturas, a aquisição de pistolas elétricas, a realização de concurso público para ampliação do efetivo e a sanção da lei que autoriza o uso de armas de fogo pelos agentes. Em março, também foi inaugurada a nova sede da corporação, que conta com um moderno centro de treinamento para capacitação dos novos profissionais; consolidando, assim, Duque de Caxias como referência em políticas públicas eficazes no combate à violência.