Módulos de segurança reforçam segurança em Duque de Caxias - Divulgação

Módulos de segurança reforçam segurança em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 07/04/2026 21:57

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias segue avançando no fortalecimento da segurança pública com a inauguração de mais dois módulos integrados de monitoramento no 1º Distrito, contemplando os bairros Doutor Laureano e Vila São Luís, na Praça da Bandeira. As novas estruturas passam a integrar o cinturão de segurança da região, ampliando a presença ostensiva e aproximando, ainda mais, os serviços de proteção do cotidiano da população.



Os dois pontos também receberam torres de monitoramento do programa Smart Duque, equipadas com câmeras de alta tecnologia e Inteligência Artificial, capazes de realizar reconhecimento facial e leitura de placas de veículos. Os equipamentos estão integrados ao Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública da Baixada Fluminense (CISPBAF), potencializando o monitoramento e tornando as operações mais rápidas e eficientes.



O prefeito Netinho Reis destacou a importância da atuação integrada para o enfrentamento da criminalidade no município e ressaltou que as ações estão sendo ampliadas para os quatro distritos, em parceria com o governo do estado e o 15º Batalhão de Polícia Militar:

"A implantação dos módulos de segurança atende a uma demanda da população e representa mais um passo no compromisso de garantir tranquilidade aos moradores."



O prefeito ainda enfatizou os avanços conquistados na área e informou que os responsáveis por atear fogo em uma torre de monitoramento no bairro Jardim Primavera já foram identificados e detidos, resultado da atuação conjunta entre o SMARTDUQUE e a Polícia Civil. O gestor municipal destacou o empenho das equipes envolvidas e reafirmou o compromisso da gestão em investir continuamente em tecnologia:

“Os resultados já refletem esse trabalho. No mês de março, o município registrou queda significativa nos índices de criminalidade em comparação ao mesmo período do ano anterior, com redução de 22,2% na letalidade violenta, 38,2% no roubo de carga e 33,5% no roubo de rua, alcançando o menor índice dos últimos 20 anos.”