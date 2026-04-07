Módulos de segurança reforçam segurança em Duque de CaxiasDivulgação
Os dois pontos também receberam torres de monitoramento do programa Smart Duque, equipadas com câmeras de alta tecnologia e Inteligência Artificial, capazes de realizar reconhecimento facial e leitura de placas de veículos. Os equipamentos estão integrados ao Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública da Baixada Fluminense (CISPBAF), potencializando o monitoramento e tornando as operações mais rápidas e eficientes.
O prefeito Netinho Reis destacou a importância da atuação integrada para o enfrentamento da criminalidade no município e ressaltou que as ações estão sendo ampliadas para os quatro distritos, em parceria com o governo do estado e o 15º Batalhão de Polícia Militar:
O prefeito ainda enfatizou os avanços conquistados na área e informou que os responsáveis por atear fogo em uma torre de monitoramento no bairro Jardim Primavera já foram identificados e detidos, resultado da atuação conjunta entre o SMARTDUQUE e a Polícia Civil. O gestor municipal destacou o empenho das equipes envolvidas e reafirmou o compromisso da gestão em investir continuamente em tecnologia:
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