Vigilância Sanitária de Caxias prorroga prazo para tirar licença - Reprodução

Vigilância Sanitária de Caxias prorroga prazo para tirar licençaReprodução

Publicado 07/04/2026 21:32

prefeito de Duque de Caxias, Netinho Reis, pediu e a Superintendência de Vigilância Sanitária atendeu. Atenção, comerciantes e empreendedores de Duque de Caxias, a Vigilância Sanitária prorrogou o prazo para retirar e renovar a licença. O novo prazo é 30 de abril. Para renovar a licença o interessado deve entrar no seguinte Duque de Caxias - O, pediu e a Superintendência de Vigilância Sanitária atendeu. Atenção, comerciantes e empreendedores de Duque de Caxias, a Vigilância Sanitária prorrogou o prazo para retirar e renovar a licença. O novo prazo é 30 de abril. Para renovar a licença o interessado deve entrar no seguinte endereço eletrônico

O interessado deve logar/entrar na conta e selecionar o município, Duque de Caxias, em seguida selecionar o local de registro que pode ser Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (JUCERJ), 1º Ofício de Duque de Caxias (RCPJ), OAB-RJ, entre outros. Clicar em Selecione o Evento, escolher “Solicitação e Regularização de Inscrição e clicar em “Legalização de Inscrição Municipal”, preencher o CNPJ e clicar em Avançar e não clicar em mais nada. Uma outra tela aparece e o comerciante/empresário deve seguir sempre as orientações do site. Atenção para a tela “Informações Complementares”, onde se encontra um questionário que deve ser respondido corretamente.

O passo a passo para a renovação está disponível no seguinte link . Após a realização do procedimento, com o número do protocolo em mãos, enviar e-mail para cisonlinedc@gmail.com para que seja realizada a análise.

Vale lembrar que essa é a forma para garantir o funcionamento do estabelecimento dentro das normas e com total tranquilidade.

Para mais informações, entre em contato com o whatsapp da Vigilância Sanitária: 21 92017-9076.