Caxias Shopping - Divulgação

Caxias ShoppingDivulgação

Publicado 06/04/2026 21:47

Duque de Caxias - Se cada vez mais os shoppings funcionam como uma extensão da casa das pessoas, ambientes seguros, confortáveis e com atrações para públicos de todas as idades, ampliar a acessibilidade e incentivar a inclusão é um passo essencial. Durante o mês de abril, o Caxias Shopping, empreendimento administrado pela ALLOS, realiza ações da campanha Abril Azul, dedicada à conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), reforçando seu compromisso com a diversidade e o acolhimento.



Ao longo do mês, o empreendimento recebe uma série de ações voltadas à sensibilização do público. A comunicação ganha destaque por meio de peças visuais, ativações e sinalizações educativas que estimulam a empatia e a compreensão sobre o TEA, além de evidenciar recursos de acessibilidade já disponíveis no shopping. Entre eles, estão itens como crachás de identificação, abafadores de ruídos e kits com brinquedos sensoriais, além de espaços voltados ao acolhimento.



No ambiente digital, a campanha também se fortalece com conteúdos informativos e educativos, ampliando o alcance da mensagem e convidando o público a refletir sobre respeito, inclusão e convivência. Com uma abordagem leve e didática, a iniciativa busca contribuir para um olhar mais atento às necessidades de pessoas autistas e suas famílias.



A ação integra um movimento nacional da ALLOS, que utiliza seus empreendimentos como plataforma de impacto social positivo, promovendo informação e incentivando práticas mais inclusivas no dia a dia.



Diversidade e inclusão estão entre os nossos valores e acreditamos que nossos espaços devem refletir esse compromisso, promovendo ambientes acolhedores, acessíveis e preparados para receber todas as pessoas. A campanha Abril Azul é um convite para que todos façam parte dessa construção coletiva, afirma Ana Paula Niemeyer, diretora de Marketing da ALLOS.



Serviço

Abril Azul Conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista TEA

Local: Caxias Shopping

Período: mês de abril de 2026