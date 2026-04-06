Caxias ShoppingDivulgação
Ao longo do mês, o empreendimento recebe uma série de ações voltadas à sensibilização do público. A comunicação ganha destaque por meio de peças visuais, ativações e sinalizações educativas que estimulam a empatia e a compreensão sobre o TEA, além de evidenciar recursos de acessibilidade já disponíveis no shopping. Entre eles, estão itens como crachás de identificação, abafadores de ruídos e kits com brinquedos sensoriais, além de espaços voltados ao acolhimento.
No ambiente digital, a campanha também se fortalece com conteúdos informativos e educativos, ampliando o alcance da mensagem e convidando o público a refletir sobre respeito, inclusão e convivência. Com uma abordagem leve e didática, a iniciativa busca contribuir para um olhar mais atento às necessidades de pessoas autistas e suas famílias.
A ação integra um movimento nacional da ALLOS, que utiliza seus empreendimentos como plataforma de impacto social positivo, promovendo informação e incentivando práticas mais inclusivas no dia a dia.
Diversidade e inclusão estão entre os nossos valores e acreditamos que nossos espaços devem refletir esse compromisso, promovendo ambientes acolhedores, acessíveis e preparados para receber todas as pessoas. A campanha Abril Azul é um convite para que todos façam parte dessa construção coletiva, afirma Ana Paula Niemeyer, diretora de Marketing da ALLOS.
Serviço
Abril Azul Conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista TEA
Local: Caxias Shopping
Período: mês de abril de 2026
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.