Caxias realiza mutirão de combate à dengue e ações de cidadania - Divulgação

Caxias realiza mutirão de combate à dengue e ações de cidadaniaDivulgação

Publicado 07/04/2026 21:28

Duque de Caxias - A Prefeitura de Caxias realizou uma ação de combate à dengue no bairro Pilar, na Praça Leonel de Moura Brizola. O evento reuniu diferentes secretarias municipais em uma grande mobilização voltada à promoção da saúde, à prevenção de doenças, à cidadania e à conscientização ambiental.



O objetivo é aproximar os serviços públicos da população, oferecendo atendimentos gratuitos e orientações em diversas áreas.



No Pilar, a iniciativa da Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses (SVAVZ) contou com a participação das secretarias municipais de Assistência Social e Direitos Humanos, Defesa Civil, Habitação, Meio Ambiente e Saúde, além da Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais (Fundec), fortalecendo a atuação integrada da Prefeitura de Duque de Caxias, com apoio do governo do estado do Rio de Janeiro.

Caxias realiza mutirão de combate à dengue e ações de cidadania Divulgação



Durante o mutirão, os moradores tiveram acesso a diversos serviços, como:

•vacinação antirrábica para cães e gatos;

•ações de combate à dengue, com uso estratégico do fumacê;

•aferição de pressão arterial e de glicose;

•emissão de primeira e segunda vias do documento de identidade;

•encaminhamento para isenção de certidões.



A programação também incluiu orientações sobre programas habitacionais, educação em saúde, ações de conscientização ambiental e distribuição de mudas de plantas nativas, incentivando práticas sustentáveis e o cuidado com o meio ambiente. A Defesa Civil também realizou atendimentos à população.



Para tornar o ambiente mais acolhedor, o evento ofereceu ainda serviços de beleza e de bem-estar com alunos da Fundec, apresentação da equipe de teatro da SVAVZ e distribuição de algodão doce e pipoca, especialmente voltados para o público infantil.



O mutirão de Combate à Dengue será levado aos quatro distritos do município, fortalecendo as estratégias de cuidado, de prevenção e de qualidade de vida em Duque de Caxias. Durante o mutirão, os moradores tiveram acesso a diversos serviços, como:•vacinação antirrábica para cães e gatos;•ações de combate à dengue, com uso estratégico do fumacê;•aferição de pressão arterial e de glicose;•emissão de primeira e segunda vias do documento de identidade;•encaminhamento para isenção de certidões.A programação também incluiu orientações sobre programas habitacionais, educação em saúde, ações de conscientização ambiental e distribuição de mudas de plantas nativas, incentivando práticas sustentáveis e o cuidado com o meio ambiente. Atambém realizou atendimentos à população.Para tornar o ambiente mais acolhedor, o evento ofereceu ainda serviços de beleza e de bem-estar com alunos da Fundec, apresentação da equipe de teatro da SVAVZ e distribuição de algodão doce e pipoca, especialmente voltados para o público infantil.O mutirão deserá levado aos quatro distritos do município, fortalecendo as estratégias de cuidado, de prevenção e de qualidade de vida em Duque de Caxias.

Caxias realiza mutirão de combate à dengue e ações de cidadania Divulgação

Confira o calendário das próximas ações:



08/04 | 09h às 12h – Saracuruna (junto com a Vacinação antirrábica em cães e gatos)

•Praça Vieira Neto – Avenida Nelson Mauro

•Praça São José – Avenida do Porto

•Praça do Canal Farias – Avenida Presidente Roosevelt

Cangulo

Escola Municipal Bilíngue Waldemar Zveiter (entre a Av. Branca Dias e a Rua Projetada, s/n)



15/04 | 10h às 13h – Parque Fluminense onde será disponibilizado vacina contra raiva para cães e gatos; aplicação de raticida, caso necessário; distribuição de materiais informativos; exposição das fases do mosquito; ponto estratégico; visita domiciliar; UBV - Fumacê; vigiagua; aferição de pressão; aferição de glicose e orientação sobre programas habitacionais

•Residencial Florência – Rua Benjamin Rocha Júnior



16/04 | 10h às 13h – Centro, os moradores terão a disposição os seguintes serviços vacina contra raiva para cães e gatos; aplicação de raticida, caso necessário; distribuição de materiais informativos; exposição das fases do mosquito; ponto estratégico; visita domiciliar; UBV - Fumacê; vigiagua; aferição de pressão; aferição de glicose e orientação sobre programas habitacionais

•Residencial Vila Ideal – Avenida Dr. Manoel Teles