Duque de Caxias inaugura novas unidades escolares - Divulgação

Duque de Caxias inaugura novas unidades escolaresDivulgação

Publicado 09/04/2026 22:02

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias segue avançando na ampliação e modernização da rede municipal de ensino. O município acaba de entregar mais duas unidades escolares: a Creche Municipal Erenilda Faria Ferreira de Oliveira, construída no Parque Santa Marta, no Primeiro Distrito, e a Escola Capitão Fuzileiro, em Parada Morabi, no Terceiro Distrito, que passou por obras de reforma e ampliação.

A Creche Municipal Erenilda Faria Ferreira de Oliveira foi projetada para atender cerca de 200 crianças, oferecendo uma estrutura completa e adequada para a Educação Infantil. A unidade conta com salas multiuso, espaços pedagógicos, fraldário, lactário e sala de amamentação, além de refeitório, cozinha equipada, pátio coberto e área de recreação. O espaço também dispõe de setores administrativos, como diretoria, secretaria, sala dos professores e orientação pedagógica.

Já a Escola Capitão Fuzileiro atende aproximadamente 780 alunos e recebeu uma série de melhorias estruturais. A unidade passou por reparos internos e externos, com nova pintura, reforma da quadra, incluindo a troca da cobertura e do alambrado, modernização da área de lazer com piso emborrachado e instalação de um novo playground, além da construção de uma nova secretaria.

As duas unidades são climatizadas, garantindo mais conforto e bem-estar para alunos e profissionais da educação. Outro destaque é a entrega dos kits escolares para todos os estudantes da rede municipal, que incluem material didático e uniforme completo, com três camisas, duas bermudas e um par de tênis para cada aluno.

O prefeito de Duque de Caxias, Netinho Reis, destacou a importância dos investimentos na área da Educação.

“Estamos trabalhando para oferecer uma educação cada vez mais digna e de qualidade para nossas crianças. A entrega dessas unidades representa o nosso compromisso com o futuro de Duque de Caxias, garantindo espaços adequados, modernos e acolhedores para alunos e profissionais”, afirmou.

A secretária municipal de Educação, Iracema Costa, também ressaltou o impacto das melhorias.

“Essas novas estruturas refletem o cuidado da gestão com o processo de ensino e aprendizagem. Ambientes bem equipados e acolhedores contribuem diretamente para o desenvolvimento das nossas crianças e jovens, além de valorizar o trabalho dos nossos educadores”, destacou.