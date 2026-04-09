Whitney Forever e Orquestra Sinfônica: veja agenda do Teatro Raul CortezDivulgação
Com oito anos de sucesso absoluto, casas lotadas, plateias emocionadas por todo o Brasil e turnês internacionais, Thalita encanta com os principais hits da grande diva do pop, como “I Wanna Dance With Somebody”, “I Have Nothing”, “Greatest Love of All”, “I Will Always Love You”, entre outros.
O espetáculo ainda traz trocas de figurinos inspirados nos looks icônicos de Whitney Houston, recriando fases marcantes da carreira e elevando a experiência a outro nível. Os ingressos custam a partir de R$ 50.
Já no sábado (11), às 18h, a Orquestra Sinfônica de Duque de Caxias vai celebrar uma década de atividade no palco do Teatro Raul Cortez. Com direção artística de Sadraque Dias e regência de Erivaldo Fraga, o concerto explora obras de Villa-Lobos, Tom Jobim, Pixinguinha, Vivaldi, Bach, Gershwin, Gardel e Bizet. O Grande Coro de Amigos, sob a direção de Heber Paiva, se apresenta junto à Orquestra como convidado. Os ingressos custam a partir de R$ 20.
SERVIÇO
THALITA PERTUZATTI EM WHITNEY FOREVER
Onde: Teatro Raul Cortez - Praça do Pacificador, Centro, Duque de Caxias - RJ
Quando: 10 de abril
Horário: 20h
Quanto: A partir de R$ 50.
Compre neste link (https://www.sympla.com.br/evento/thalita-pertuzatti-em-whitney-forever/3323184)
CONCERTO 10 ANOS DA ORQUESTRA SINFÔNICA DE DUQUE DE CAXIAS
Onde: Teatro Raul Cortez - Praça do Pacificador, Centro, Duque de Caxias - RJ
Quando: 11 de abril
Horário: 18h
Quanto: A partir de R$ 20.
Compre neste link (https://www.sympla.com.br/evento/concerto-10-anos-da-orquestra-sinfonica-de-duque-de-caxias/3298747)
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