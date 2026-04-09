Whitney Forever e Orquestra Sinfônica: veja agenda do Teatro Raul Cortez - Divulgação

Whitney Forever e Orquestra Sinfônica: veja agenda do Teatro Raul CortezDivulgação

Publicado 09/04/2026 21:49

Duque de Caxias - O Teatro Raul Cortez recebe dois espetáculos imperdíveis no próximo fim de semana. Na sexta-feira (10), às 20h, Thalita Pertuzatti traz a Duque de Caxias o sucesso de bilheteria “Whitney Forever”. Se você ama a maior voz de todos os tempos, essa dica é para você!



Com oito anos de sucesso absoluto, casas lotadas, plateias emocionadas por todo o Brasil e turnês internacionais, Thalita encanta com os principais hits da grande diva do pop, como “I Wanna Dance With Somebody”, “I Have Nothing”, “Greatest Love of All”, “I Will Always Love You”, entre outros.



O espetáculo ainda traz trocas de figurinos inspirados nos looks icônicos de Whitney Houston, recriando fases marcantes da carreira e elevando a experiência a outro nível. Os ingressos custam a partir de R$ 50.



Já no sábado (11), às 18h, a Orquestra Sinfônica de Duque de Caxias vai celebrar uma década de atividade no palco do Teatro Raul Cortez. Com direção artística de Sadraque Dias e regência de Erivaldo Fraga, o concerto explora obras de Villa-Lobos, Tom Jobim, Pixinguinha, Vivaldi, Bach, Gershwin, Gardel e Bizet. O Grande Coro de Amigos, sob a direção de Heber Paiva, se apresenta junto à Orquestra como convidado. Os ingressos custam a partir de R$ 20.

A Orquestra foi criada em 2016, pelo violonista e produtor Sadraque Dias, com a missão de democratizar o acesso à música clássica, especialmente para a população da Baixada Fluminense. O grupo prioriza trabalhar com pessoas em vulnerabilidade social e conta com o apoio institucional do Consulado da Finlândia e do Instituto Internacional Libertas de Educação, Cultura e Meio Ambiente.



SERVIÇO



THALITA PERTUZATTI EM WHITNEY FOREVER

Onde: Teatro Raul Cortez - Praça do Pacificador, Centro, Duque de Caxias - RJ

Quando: 10 de abril

Horário: 20h

Quanto: A partir de R$ 50.

Compre neste link (https://www.sympla.com.br/evento/thalita-pertuzatti-em-whitney-forever/3323184)



CONCERTO 10 ANOS DA ORQUESTRA SINFÔNICA DE DUQUE DE CAXIAS

Onde: Teatro Raul Cortez - Praça do Pacificador, Centro, Duque de Caxias - RJ

Quando: 11 de abril

Horário: 18h

Quanto: A partir de R$ 20.

Compre neste link (https://www.sympla.com.br/evento/concerto-10-anos-da-orquestra-sinfonica-de-duque-de-caxias/3298747)