Fundação Cecierj realiza workshop para projeto Jovem Repórter em Caxias

Duque de Caxias - A Fundação Cecierj, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc), promoveu um workshop voltado aos estudantes participantes do projeto Jovem Repórter, no Museu Ciência e Vida. A iniciativa teve como objetivo ampliar os conhecimentos teóricos e práticos dos alunos na área de comunicação.
A programação começou com uma palestra sobre atuação em grandes eventos. Em seguida, os participantes passaram por oficinas de jornalismo, fotografia e captação e edição de vídeo mobile.
“O fortalecimento de parcerias como essa é essencial para ampliar oportunidades e preparar os jovens da rede pública para o futuro, especialmente em áreas estratégicas como a comunicação”, destacou Heloisa Cunha, vice-presidente de Educação Superior a Distância da Fundação Cecierj, que representou o presidente Ricardo Piquet.
Durante o workshop, os estudantes puderam colocar em prática o aprendizado das oficinas. Organizados em grupos de três, eles produziram materiais jornalísticos, fotográficos e audiovisuais, aplicando as técnicas e conhecimentos adquiridos ao longo do dia.
A iniciativa também foi marcada pela presença de representantes da Seeduc.
“Essa dinâmica é muito interessante, pois esse encontro vai além do aprendizado básico. É um momento de interação e conhecimento técnico real, na prática, e espero que seja divertido para todos. Sou também oriundo de uma escola estadual e, graças à Educação, consegui alcançar meus objetivos. Tenho certeza que todos aqui estão no caminho certo”, pontuou Tiago Dionísio da Silva, superintendente de Projetos Estratégicos da Seeduc-RJ, representando a secretária Luciana Calaça no evento.
Para os estudantes, a experiência foi igualmente enriquecedora.
“Eu amei o workshop, foi incrível conhecer o museu e participar das oficinas. A gente entende como cada área funciona e como pode se aprofundar”, contou Lara Gonzales, do Ciep 413 Adão Pereira Nunes Intercultural Brasil–México.
Para Marina Motta, do CIEP 117 Carlos Drummond de Andrade Intercultural Brasil–Estados Unidos, colocar a mão na massa foi o que mais a marcou.
“Escrever, fotografar e editar foi muito enriquecedor. Com certeza, vou levar esses aprendizados para o resto da vida”, disse.
Ao final do evento, todos os participantes receberam certificados, reafirmando o aprendizado desenvolvido durante a atividade.
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