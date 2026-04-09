Duque de Caxias lidera furto de energia no ranking da Enel Rio - Divulgação

Duque de Caxias lidera furto de energia no ranking da Enel RioDivulgação

Publicado 09/04/2026 22:11

Duque de Caxias - Duque de Caxias registrou um dos maiores índices de furto de energia nos dois primeiros meses deste ano. Durante os 12 meses de 2025, o percentual de perdas não técnicas de Duque de Caxias foi de 36,34%.

Também integram o ranking de furto de energia do ano passado os municípios de Araruama (23,97%), Cabo Frio (21,92%), Angra dos Reis (19,34%), Niterói (19,21%), Campos dos Goytacazes (15,51%), Macaé (8,42%), Itaperuna (4,68%) e Teresópolis (3,75%). Em 2025, o volume de energia furtado apenas nessas dez cidades seria suficiente para abastecer os municípios de Niterói, São Gonçalo, Campos e Macaé, juntos, por um ano.



Desafios nas áreas de severa restrição à operação



O combate a esse tipo de crime é um dos principais desafios que a Enel Rio enfrenta. Hoje, 17% das unidades consumidoras atendidas pela distribuidora estão concentradas em áreas de severa restrição operacional. Essas áreas são responsáveis por 78,31% do total de perdas não técnicas registradas pela empresa. Entre 2004 e 2025, a concessionária registrou um crescimento de 553% de unidades consumidoras nesses territórios.



Somente em janeiro e fevereiro deste ano, foram realizadas 26.869 inspeções na rede elétrica para coibir o furto de na área de concessão da empresa. Em parceria com as autoridades policiais, foram lavrados 30 Relatórios de Ocorrência junto à Polícia Civil, com 14 pessoas presas em flagrante. No ano passado, a distribuidora efetuou 250.411 inspeções. No total, foram lavrados 207 Relatórios de Ocorrência com a Polícia Civil e 112 pessoas foram presas em flagrante.



Furto de energia é crime



A concessionária alerta que fraudes e furtos são crimes previstos no Código Penal, e a pena pode variar de um a oito anos de detenção. A distribuidora também cobra os valores retroativos referentes ao período em que ocorreu a irregularidade, acrescida de multa, de quem praticou as fraudes. Cometem crime tanto as pessoas que executam fisicamente a fraude nas instalações quanto os titulares das contas de energia.



Além de crime, as fraudes e furtos comprometem a qualidade do serviço prestado, o que prejudica todos os consumidores da concessionária com maior número de interrupções e, por vezes, dificultando o retorno da energia elétrica. As ligações clandestinas sobrecarregam as redes, deixando o sistema de distribuição mais suscetível às interrupções no fornecimento de energia.



Quem adota a prática popularmente conhecida como “gato” põe em risco a sua vida e da população. Pessoas não habilitadas que tentam manipular o medidor de energia ou realizar ligação direta na rede elétrica correm o risco de choque e acidentes graves, que podem ser fatais. Para denunciar o furto de energia, basta acessar o site da Enel em https://www.eneldistribuicao.com.br/rj/denuncie.aspx, o aplicativo Enel Rio ou ligar para 0800 280 0120. Não é necessário se identificar.



