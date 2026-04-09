Museu Vivo do São Bento lança documentário e exposição sobre artesãs negras - Divulgação

Museu Vivo do São Bento lança documentário e exposição sobre artesãs negrasDivulgação

Publicado 09/04/2026 22:27

Duque de Caxias - O Museu Vivo do São Bento (MVSB), em Duque de Caxias, recebe até o dia 25 de abril a releitura da exposição “Onde estão as bonecas pretas que não aparecem nos nossos sonhos: trajetórias de mulheres negras da Baixada Fluminense”.

Museu Vivo do São Bento lança documentário e exposição sobre artesãs negras Divulgação



A exposição, com bonecas produzidas pelo grupo de artesãs do São Bento e fotos de Filipo Tardim, integra a mostra internacional “Para além da escravidão: construindo a liberdade negra no mundo”, que comemora a reabertura do Museu Histórico Nacional (MHN). O MVSB é um dos 14 aparelhos culturais do Brasil a fazer parte do projeto. A exposição, com bonecas produzidas pelo grupo de artesãs do São Bento e fotos de Filipo Tardim, integra a mostra internacional “Para além da escravidão: construindo a liberdade negra no mundo”, que comemora a reabertura do. O MVSB é um dos 14 aparelhos culturais do Brasil a fazer parte do projeto.

Junto com a exposição, o museu também lançou o documentário “Resistência em Fio e Forma: Artesãs Negras do São Bento”, produzido pela historiadora Deise Guilhermina e pelo jornalista Rafael Nascimento.



No filme seis artesãs do grupo são entrevistadas e compartilham suas histórias, trajetórias, conquistas e lutas. O evento tem entrada franca.

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SERVIÇO

Local: Sede do Museu Vivo do São Bento (R. Benjamin da Rocha Júnior, s/n – São Bento, Duque de Caxias – RJ, 25045-010)

Data: Até 25 de abril

Horário: Segunda a sexta, das 10h às 16h

Entrada gratuita Local: Sede do Museu Vivo do São Bento (R. Benjamin da Rocha Júnior, s/n – São Bento, Duque de Caxias – RJ, 25045-010)Data: Até 25 de abrilHorário: Segunda a sexta, das 10h às 16hEntrada gratuita