Museu Vivo do São Bento lança documentário e exposição sobre artesãs negras

Museu Vivo do São Bento lança documentário e exposição sobre artesãs negrasDivulgação
A exposição, com bonecas produzidas pelo grupo de artesãs do São Bento e fotos de Filipo Tardim, integra a mostra internacional “Para além da escravidão: construindo a liberdade negra no mundo”, que comemora a reabertura do Museu Histórico Nacional (MHN). O MVSB é um dos 14 aparelhos culturais do Brasil a fazer parte do projeto.
No filme seis artesãs do grupo são entrevistadas e compartilham suas histórias, trajetórias, conquistas e lutas. O evento tem entrada franca.
SERVIÇO
Local: Sede do Museu Vivo do São Bento (R. Benjamin da Rocha Júnior, s/n – São Bento, Duque de Caxias – RJ, 25045-010)
Data: Até 25 de abril
Horário: Segunda a sexta, das 10h às 16h
Entrada gratuita
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.