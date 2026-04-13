Prefeitura de Caxias entrega pavimentação no bairro Olavo Bilac - Divulgação

Prefeitura de Caxias entrega pavimentação no bairro Olavo BilacDivulgação

Publicado 13/04/2026 21:16

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias realizou a entrega das obras de pavimentação e de paisagismo da Rua Olavo Bilac, uma melhoria da infraestrutura urbana que influencia a qualidade de vida da população.



A intervenção contemplou importantes serviços, incluindo a execução de 40 metros de drenagem, de forma a garantir o adequado escoamento das águas pluviais; a implantação de 1.206 metros de meio-fio, proporcionando mais organização e segurança; e a compactação de 603 metros de base, etapa fundamental para assegurar a durabilidade do novo pavimento. No projeto, também houve a inclusão de ações de paisagismo, contribuindo para a valorização do espaço urbano e iluminação em Led.



Durante a entrega, o prefeito Netinho Reis destacou a importância da obra para o bairro.

“Olhem como ficou a Rua Olavo Bilac, quase 1km de meio-fio novo, drenagem, base reforçada, paisagismo e um asfalto de verdade, feito para durar. Uma obra que faz diferença no dia a dia dos moradores! Já fui ver, de perto, o espaço onde vai sair a próxima praça do bairro. Vamos viabilizar o terreno e, em breve, volto aqui para inaugurar mais este espaço para a população. Quando o trabalho chega às ruas, a cidade sente a diferença.”



A iniciativa integra o conjunto de investimentos da Prefeitura de Duque de Caxias, voltados à modernização da infraestrutura urbana, valorizando os bairros e o bem-estar dos duque- caxienses.