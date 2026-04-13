Prefeitura de Caxias entrega pavimentação no bairro Olavo BilacDivulgação
A intervenção contemplou importantes serviços, incluindo a execução de 40 metros de drenagem, de forma a garantir o adequado escoamento das águas pluviais; a implantação de 1.206 metros de meio-fio, proporcionando mais organização e segurança; e a compactação de 603 metros de base, etapa fundamental para assegurar a durabilidade do novo pavimento. No projeto, também houve a inclusão de ações de paisagismo, contribuindo para a valorização do espaço urbano e iluminação em Led.
Durante a entrega, o prefeito Netinho Reis destacou a importância da obra para o bairro.
A iniciativa integra o conjunto de investimentos da Prefeitura de Duque de Caxias, voltados à modernização da infraestrutura urbana, valorizando os bairros e o bem-estar dos duque- caxienses.
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