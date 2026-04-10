Vereadores de Duque de Caxias - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Vereadores de Duque de CaxiasArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 10/04/2026 18:15

Duque de Caxias - Os vereadores de Duque de Caxias se reuniram em mais uma sessão plenária na quinta-feira (09). A pedido do presidente Claudio Thomaz (PRD), a vereadora Delza de Oliveira (MDB) fez a leitura do Expediente do Dia. Dois projetos de lei constavam na pauta: um do Executivo alterando Lei Municipal; e outro do vereador Wendell (SD) dispondo sobre a criação do Programa de Vacinação Domiciliar para Pessoas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) no município.

Também foi feita a leitura das indicações solicitando obras e serviços, como: substituição de manilhas quebradas em travessa do bairro Vila Ideal, construção de creche no bairro Parque Comercial, capina e varrição em ruas da Vila São Luiz e no Centro, retirada de lixo e entulho, asfalto, implantação de Centro de Atendimento Integrado à Criança e Adolescente vítimas de violência, construção de Clínica da Família no bairro Santa Lúcia, transformação da UBS Antônio Granja, no Parque Fluminense, em Clínica da Família, e a implantação de torre de monitoramento, na Vila Leopoldina.

Na tribuna, a vereadora Juliana do Táxi (PL) reiterou pedido à prefeitura para que providencie ações urgentes na Rua Vigilante Municipal, na Vila Operária, pois algumas casas estão em risco. Juliana também deu entrada num requerimento de informações sobre os estacionamentos rotativos, uma vez que, segundo ela, os mesmos não estão vinculados à prefeitura.

O vereador Junior Uios falou de sua saída do MDB e sua filiação no PDT e as expectativas com a nova sigla. Os vereadores Michel Reis (SD) e Catiti (PD) reforçaram o pedido de Juliana do Táxi apontando que a Casa e a população precisam saber os critérios desses estacionamentos rotativos na cidade, uma vez que, em alguns locais, a cobrança chega a ser abusiva.

Marquinho Oi (União) falou do o impacto positivo do Programa “Chegaram os Especialistas” que, há algumas semanas, está na Praça do Pacificador, no centro de Duque de Caxias, e a reforma do Centro Municipal de Saúde. Ele ainda citou o momento do estado diante as eleições para o novo governador e chamou a atenção da população para que acompanhe cada detalhe e recebeu o apoio de Moisés Neguinho (PP).

Líder de governo, vereador Eduardo Moreira (MDB) falou a agenda de inaugurações do Executivo, como a Rua Olavo Bilac, no Primeiro Distrito, que aconteceu na noite de ontem, e a praça em Campos Elíseos, no Segundo Distrito, que será entregue, às 19h, desta sexta-feira (10).

Águas do Rio

A vereadora Juliana do Táxi levou um assunto polêmico à tribuna. Às vésperas da audiência pública com a Águas do Rio, marcada para o dia 15, ela foi informada de que toda a equipe da empresa estará em São Paulo, nos dias 15, 16 e 17/04 e, com isso, uma nova data foi solicitada. Ela e os demais vereadores ficaram de decidir sobre a troca do dia ou a manutenção da audiência, levando em conta que a população tem cobrado uma postura da Câmara diante dos problemas constantes da Águas do Rio no município.

