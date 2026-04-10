Caxias ShoppingDivulgação
A Amazona Beach chega com uma proposta voltada à moda fitness e praia, reunindo roupas de academia e biquínis alinhados ao estilo de vida carioca. Já a E.M Ternos amplia as opções no segmento de moda masculina, com foco em alfaiataria e vestuário social para diferentes ocasiões. Complementando o mix, o Express Grill passa a integrar a praça de alimentação, oferecendo mais uma alternativa prática e saborosa para os visitantes.
O empreendimento já conta com marcas consolidadas como C&A, Renner e Riachuelo, além de operações como Casas Bahia e Kalunga, e grandes redes de alimentação, reforçando um mix diversificado que reúne compras, serviços e lazer em um único espaço.
Com as inaugurações, o Caxias Shopping segue investindo na qualificação do seu mix de lojas e serviços, proporcionando mais conveniência, variedade e experiências aos clientes, além de contribuir para a geração de empregos e o fortalecimento da economia local.
Serviço – Caxias Shopping
Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2.895 – Duque de Caxias (RJ)
Horário de funcionamento:
Lojas e quiosques: segunda a sábado, das 10h às 22h | domingos e feriados, das 13h às 21h
Alimentação e lazer: diariamente, das 11h às 22h
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