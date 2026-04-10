Caxias Shopping - Divulgação

Caxias ShoppingDivulgação

Publicado 10/04/2026 18:10

Duque de Caxias - O Caxias Shopping inaugurou três novas operações: Amazona Beach, E.M Ternos e Express Grill.



A Amazona Beach chega com uma proposta voltada à moda fitness e praia, reunindo roupas de academia e biquínis alinhados ao estilo de vida carioca. Já a E.M Ternos amplia as opções no segmento de moda masculina, com foco em alfaiataria e vestuário social para diferentes ocasiões. Complementando o mix, o Express Grill passa a integrar a praça de alimentação, oferecendo mais uma alternativa prática e saborosa para os visitantes.



O empreendimento já conta com marcas consolidadas como C&A, Renner e Riachuelo, além de operações como Casas Bahia e Kalunga, e grandes redes de alimentação, reforçando um mix diversificado que reúne compras, serviços e lazer em um único espaço.



Com as inaugurações, o Caxias Shopping segue investindo na qualificação do seu mix de lojas e serviços, proporcionando mais conveniência, variedade e experiências aos clientes, além de contribuir para a geração de empregos e o fortalecimento da economia local.



Serviço – Caxias Shopping

Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2.895 – Duque de Caxias (RJ)

Horário de funcionamento:

Lojas e quiosques: segunda a sábado, das 10h às 22h | domingos e feriados, das 13h às 21h

Alimentação e lazer: diariamente, das 11h às 22h