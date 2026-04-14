'Governo nos bairros' chega em Nova Campinas, em Duque de Caxias - Divulgação

'Governo nos bairros' chega em Nova Campinas, em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 14/04/2026 21:33

Duque de Caxias - Após programas de sucesso como Patrulha da Madrugada, Jogue Limpo, Caça-Fios, Barricada Zero e Chegaram os Especialistas, a Prefeitura de Duque de Caxias deu início ao Governo nos Bairros, um programa que busca aproximar da população serviços básicos de saúde com consultas e exames de pacientes regulados pela Secretaria Municipal de Saúde. A iniciativa conta com a carreta dos especialistas, sala móvel de vacinação, castramóvel, aferição de glicose e pressão, planejamento reprodutivo, orientação nutricional, auriculoterapia e unidade móvel de odontologia. Com o projeto Chegaram os Especialistas, a Prefeitura facilita o acesso aos médicos, diminuindo filas e trazendo mais agilidade ao atendimento.



Além dos serviços de saúde, o bairro também está recebendo ações intensivas da Secretaria de Obras e Agricultura, como o programa Vacc-All, Jogue Limpo, Caça-Fios, tapa-buracos, roçagem, capina e limpeza de bueiros, promovendo melhorias significativas na infraestrutura urbana e na qualidade de vida da população.

A Ouvidoria Geral do Município e a Ouvidoria Setorial de Saúde também estão presentes, atuando como ponte direta entre o cidadão e a gestão pública. Cada manifestação recebida contribui para a compreensão das necessidades da população e para o aprimoramento dos serviços oferecidos pela Prefeitura. O Sistema Municipal de Emprego (SIME) também disponibiliza vagas de trabalho para os moradores da região.



O prefeito Netinho Reis abriu o Governo nos Bairros nesta segunda-feira e destacou a importância da iniciativa:

“Além do programa, estamos reformando creches, escolas e praças. Toda a Prefeitura está empenhada em entregar o Governo nos Bairros, aproximando a população da gestão municipal.”



O programa, que irá percorrer os quatro distritos do município, permanecerá em Nova Campinas por 15 dias, com atendimento localizado na Avenida A, no bairro Nova Campinas.