Caxias Shopping - Divulgação

Caxias ShoppingDivulgação

Publicado 13/04/2026 21:40

Duque de Caxias - O Caxias Shopping informa ao público o horário de funcionamento para os feriados de Tiradentes, no dia 21 de abril (terça-feira), e de São Jorge, no dia 23 de abril (quinta-feira). O empreendimento terá funcionamento especial nas duas datas, com opções de compras, lazer e gastronomia.



Nos dois feriados, o horário será o seguinte:



Lojas e quiosques: 13h às 21h

Alimentação e restaurantes: 11h às 22h

Lazer e entretenimento: 12h às 22h

