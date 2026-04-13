Caxias ShoppingDivulgação

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Duque de Caxias - O Caxias Shopping informa ao público o horário de funcionamento para os feriados de Tiradentes, no dia 21 de abril (terça-feira), e de São Jorge, no dia 23 de abril (quinta-feira). O empreendimento terá funcionamento especial nas duas datas, com opções de compras, lazer e gastronomia.

Nos dois feriados, o horário será o seguinte:

Lojas e quiosques: 13h às 21h
Alimentação e restaurantes: 11h às 22h
Lazer e entretenimento: 12h às 22h