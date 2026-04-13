Caxias ShoppingDivulgação
Nos dois feriados, o horário será o seguinte:
Lojas e quiosques: 13h às 21h
Alimentação e restaurantes: 11h às 22h
Lazer e entretenimento: 12h às 22h
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