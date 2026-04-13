Praça é inaugurada em Duque de Caxias - Divulgação

Praça é inaugurada em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 13/04/2026 21:32

Duque de Caxias - Por meio da Secretaria de Obras e Agricultura, a Prefeitura de Duque de Caxias segue investindo na criação e na revitalização de espaços públicos voltados ao lazer e à convivência dos duque-caxienses. Desta vez, foi inaugurada a reestruturação da Praça de Campos Elíseos, no 2º Distrito. O espaço recebeu uma série de melhorias, incluindo a revitalização da quadra sintética, a construção de uma nova quadra de areia, a implantação de área kids, a academia ao ar livre renovada, a nova iluminação em LED e a ampliação de toda a área da praça, tornando o ambiente mais moderno e acessível para pessoas de todas as idades.

Praça é inaugurada em Duque de Caxias Divulgação



O secretário de Obras e Agricultura, Valber Januario, destacou a importância das realizações promovidas pela atual gestão. O secretário de Obras e Agricultura, Valber Januario, destacou a importância das realizações promovidas pela atual gestão.

“É uma felicidade muito grande fazer parte deste grande projeto, que é este governo. Entregar mais uma obra no 2º Distrito e ver tantas crianças felizes, brincando e aproveitando o espaço é extremamente gratificante.”



Na cerimônia de inauguração, o prefeito Netinho Reis interagiu com crianças e jovens e ressaltou a importância de investir em áreas de lazer e esporte.

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“Estamos trabalhando para transformar Duque de Caxias em uma cidade cada vez mais segura e acolhedora. A entrega desta praça representa o nosso compromisso com a população, o incentivo ao esporte e a interação das famílias.”