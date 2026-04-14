Programa \'Abraço Mulher\' celebra um ano de ação em Duque de Caxias

Duque de Caxias - O Programa Abraço Mulher, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Gestão e Inclusão de Duque de Caxias, completou um ano de atuação, reafirmando seu compromisso com o acolhimento, a proteção e o fortalecimento de mulheres em situação de vulnerabilidade. Para marcar a data, nesta terça-feira (14/04), o Centro Especializado em Reabilitação Nível IV (CER IV) abriu as portas para uma ação especial de beleza e cuidado.
As participantes tiveram acesso gratuito a serviços como manicure (esmaltação), tranças afro, corte de cabelo feminino, design de sobrancelhas e auriculoterapia, promovendo autoestima, bem-estar e valorização pessoal. Criado com o objetivo de oferecer suporte integral, o Abraço Mulher disponibiliza atendimento social, psicológico, jurídico e de saúde, por meio de uma escuta qualificada e acolhedora. Em um ano de funcionamento, o programa contabiliza 7.582 atendimentos a mulheres que carregam histórias marcadas por perdas, abusos e diferentes formas de violência, mas também por coragem e superação. Mais do que estatísticas, o programa representa caminhos de reconstrução. A cada atendimento, uma nova oportunidade de recomeço é construída, fortalecendo o empoderamento feminino e a garantia de direitos.
Os relatos acolhidos pelo programa envolvem casos de violência patrimonial, física, psicológica, moral e sexual — situações que impactam profundamente a saúde e a qualidade de vida das mulheres atendidas. Diante desse cenário, o Abraço Mulher atua na promoção da autonomia, segurança e inclusão social, além de fortalecer a conscientização sobre direitos e o enfrentamento à violência de gênero.
Para a coordenadora do programa, Raphaela Barbosa, o trabalho vai além dos números.
“Cada atendimento representa uma história de vida que chega até nós muitas vezes marcada pela dor, mas também pela esperança. O Abraço Mulher é esse espaço de escuta, acolhimento e reconstrução, onde buscamos devolver a essas mulheres a confiança e a possibilidade de recomeçar com dignidade”, destacou.
A secretária municipal de Gestão e Inclusão, Christina Barrichello, ressaltou a importância da iniciativa para o município.
“O Abraço Mulher é uma política pública essencial, que reafirma o compromisso da Prefeitura de Duque de Caxias com a proteção e o cuidado das mulheres. Ao longo deste primeiro ano, o programa tem transformado realidades, promovendo autonomia e fortalecendo o enfrentamento à violência de gênero com seriedade e sensibilidade”, afirmou.
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