OAB-RJ realiza treinamento de autodefesa feminina em Caxias - Divulgação

OAB-RJ realiza treinamento de autodefesa feminina em CaxiasDivulgação

Publicado 14/04/2026 21:42 | Atualizado 14/04/2026 22:25

Cerca de 50 advogadas participaram, nesta terça-feira (14), de um treinamento prático de autodefesa na sede da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rio de Janeiro. A atividade, promovida pela Diretoria de Mulheres Advogadas, simulou situações de risco com o uso do spray de autodefesa pessoal Defensor Espuma, utilizando modelo estático.

O treinamento teve como foco a prevenção e o fortalecimento da autonomia feminina em contextos de violência, com orientações sobre percepção de risco, tomada de decisão e uso correto do equipamento.

A presidente da OAB-RJ, Ana Basílio, acompanhou a atividade e também participou do treinamento, demonstrando habilidade no uso do spray.

A iniciativa terá desdobramento nesta quinta-feira (16), com a realização de uma nova capacitação na Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção Duque de Caxias. O evento reunirá mulheres em um treinamento de defesa pessoal com orientação de instrutores especializados, incluindo profissionais de muay thai, e simulações práticas de situações de risco.

A ação em Caxias será organizada pelas comissões de Processo Civil, OAB Mulher, Combate à Violência Doméstica e Eventos Esportivos, reforçando a importância do preparo e da informação como ferramentas no enfrentamento à violência contra a mulher.