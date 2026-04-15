Prefeitura de Caxias começa entrega de kits do 'Pedal no Paraíso' - Divulgação

Prefeitura de Caxias começa entrega de kits do 'Pedal no Paraíso'Divulgação

Publicado 15/04/2026 21:52

Prefeitura de Duque de Caxias comemora as mais de 15 mil inscrições de participantes no Passeio Ciclístico Pedal no Paraíso. O evento acontece no dia 1º de maio, em Xerém, 4º distrito do município. A concentração será no Hotel Escola de Duque de Caxias, com chegada na Fazenda Paraíso, referência nacional no trabalho de recuperação de dependentes químicos, onde também será realizado o sorteio para todos os inscritos.



O percurso de 12 quilômetros reúne ciclistas amadores e profissionais, além de famílias e amigos, consolidando-se como um momento de confraternização. O trajeto valoriza o esporte, a saúde e o contato com a natureza. Totalmente gratuito, o evento está em sua quinta edição e, a cada ano, atrai mais adeptos do ciclismo.



As inscrições começaram no dia 9 de abril e podem ser feitas até o dia 22 de abril por meio do



Wilma Ferreira Maia, de 75 anos, aposentada, se emociona a cada edição do Pedal no Paraíso. Para ela, o evento é uma oportunidade de reencontrar amigos, já que a distância e a rotina dificultam os encontros. Duque de Caxias - No Dia Internacional do Ciclista, 15 de abril, acomemora as mais de 15 mil inscrições de participantes no Passeio Ciclístico Pedal no Paraíso. O evento acontece no dia 1º de maio, em Xerém, 4º distrito do município. A concentração será no Hotel Escola de Duque de Caxias, com chegada na Fazenda Paraíso, referência nacional no trabalho de recuperação de dependentes químicos, onde também será realizado o sorteio para todos os inscritos.O percurso de 12 quilômetros reúne ciclistas amadores e profissionais, além de famílias e amigos, consolidando-se como um momento de confraternização. O trajeto valoriza o, a saúde e o contato com a natureza. Totalmente gratuito, o evento está em sua quinta edição e, a cada ano, atrai mais adeptos do ciclismo.As inscrições começaram no dia 9 de abril e podem ser feitas até o dia 22 de abril por meio do link Wilma Ferreira Maia, de 75 anos, aposentada, se emociona a cada edição do Pedal no Paraíso. Para ela, o evento é uma oportunidade de reencontrar amigos, já que a distância e a rotina dificultam os encontros.

“No dia 1º de maio, feriado, é nesse lindo evento que conseguimos nos reunir”, destaca.

Neste ano, a participação feminina ganhou destaque especial: as primeiras cinco mil mulheres inscritas receberão uma camisa exclusiva, de cor diferenciada, e formarão o grupo que abrirá o passeio.



Durante todo o trajeto, a Prefeitura de Duque de Caxias, garantirá estrutura completa, com pontos de hidratação, atendimento médico e equipes de apoio para orientar os ciclistas ao longo dos 12 quilômetros.



Os kits, compostos por mochila, camisa e garrafa plástica, serão entregues aos primeiros 15 mil inscritos. Deste total, cinco mil kits terão camisas de cor diferenciada, destinadas às primeiras mulheres inscritas.



A entrega dos kits será realizada nos dias 25, 26, 27 e 28 de abril, nos seguintes locais:

•Shopping Duque de Caxias (Rodovia Washington Luís – BR-040, km 109, pista sentido Rio de Janeiro – Parque Duque), das 10h às 18h;

•Vila Olímpica (Rua Garibaldi, s/nº – Jardim Vinte e Cinco de Agosto), das 8h às 17h;

•Hotel Escola (Rua Pastor Manoel Avelino de Souza – Vila Santa Alice, Xerém), das 8h às 17h.



Para a retirada, é necessário apresentar documento oficial com foto.