Prefeitura de Caxias começa entrega de kits do 'Pedal no Paraíso'Divulgação
O percurso de 12 quilômetros reúne ciclistas amadores e profissionais, além de famílias e amigos, consolidando-se como um momento de confraternização. O trajeto valoriza o esporte, a saúde e o contato com a natureza. Totalmente gratuito, o evento está em sua quinta edição e, a cada ano, atrai mais adeptos do ciclismo.
As inscrições começaram no dia 9 de abril e podem ser feitas até o dia 22 de abril por meio do link.
Wilma Ferreira Maia, de 75 anos, aposentada, se emociona a cada edição do Pedal no Paraíso. Para ela, o evento é uma oportunidade de reencontrar amigos, já que a distância e a rotina dificultam os encontros.
Durante todo o trajeto, a Prefeitura de Duque de Caxias, garantirá estrutura completa, com pontos de hidratação, atendimento médico e equipes de apoio para orientar os ciclistas ao longo dos 12 quilômetros.
Os kits, compostos por mochila, camisa e garrafa plástica, serão entregues aos primeiros 15 mil inscritos. Deste total, cinco mil kits terão camisas de cor diferenciada, destinadas às primeiras mulheres inscritas.
A entrega dos kits será realizada nos dias 25, 26, 27 e 28 de abril, nos seguintes locais:
•Shopping Duque de Caxias (Rodovia Washington Luís – BR-040, km 109, pista sentido Rio de Janeiro – Parque Duque), das 10h às 18h;
•Vila Olímpica (Rua Garibaldi, s/nº – Jardim Vinte e Cinco de Agosto), das 8h às 17h;
•Hotel Escola (Rua Pastor Manoel Avelino de Souza – Vila Santa Alice, Xerém), das 8h às 17h.
Para a retirada, é necessário apresentar documento oficial com foto.
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