'O Auto da Compadecida' vai ser encenada em novo local em CaxiasDivulgação
Como conta o diretor do espetáculo, a encenação, que segue os passos dos melhores amigos João Grilo e Chicó, dois sertanejos que usam da imaginação para conseguir sobreviver em meio a miséria, bebe diretamente da fonte do circo-teatro brasileiro.
O espetáculo recebe patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (Sececrj), via Edital Literatura do Rio ao RJ, e conta com apoio da Prefeita Municipal de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT/DC).
Serviço:
O Auto da Compadecida - Literatura Viva nas Ruas;
Data: 19 de abril (domingo);
Horário: 17h;
Local: Praça da Bandeira, S/N - Dr. Laureano, Duque de Caxias;
Classificação: Livre;
Entrada gratuita.
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