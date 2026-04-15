'O Auto da Compadecida' vai ser encenada em novo local em Caxias - Divulgação

'O Auto da Compadecida' vai ser encenada em novo local em CaxiasDivulgação

Publicado 15/04/2026 21:57

Duque de Caxias - A célebre obra de Ariano Suassuna, que inicialmente seria encenada na Praça Humaitá, no Bairro Jardim 25 de Agosto, em Duque de Caxias, precisou ser realocada para a Praça da Bandeira, no Dr. Laureano. A peça “O Auto da Compadecida - Literatura Viva nas Ruas” vai ocorrer no próximo domingo (19), e a direção é assinada por Berg Farias, do Coletivo Du’Velhomoço Criações, que celebra 10 anos em atividade.



Como conta o diretor do espetáculo, a encenação, que segue os passos dos melhores amigos João Grilo e Chicó, dois sertanejos que usam da imaginação para conseguir sobreviver em meio a miséria, bebe diretamente da fonte do circo-teatro brasileiro.

Durante a encenação da peça teatral, serão sorteados exemplares do livro “O Auto da Compadecida” para o público presente. O Coletivo também vai doar exemplares para a Biblioteca Municipal Governador Leonel de Moura Brizola, localizada no Centro Cultural Oscar Niemeyer.



O espetáculo recebe patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (Sececrj), via Edital Literatura do Rio ao RJ, e conta com apoio da Prefeita Municipal de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT/DC).



Serviço:

O Auto da Compadecida - Literatura Viva nas Ruas;

Data: 19 de abril (domingo);

Horário: 17h;

Local: Praça da Bandeira, S/N - Dr. Laureano, Duque de Caxias;

Classificação: Livre;

Entrada gratuita.