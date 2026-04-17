Duque de Caxias começa obra de canalização do Canal Ventura - Divulgação

Duque de Caxias começa obra de canalização do Canal VenturaDivulgação

Publicado 17/04/2026 20:53

Duque de Caxias - A prefeitura deu início às obras de canalização do Canal Gaspar Ventura, no bairro Pantanal. A intervenção representa uma importante ação de combate às enchentes no 2º Distrito e integra o cronograma de melhorias do município, prevenindo e reduzindo alagamentos. Além de minimizar os impactos das chuvas, a obra também contribuirá para a melhoria da mobilidade urbana e para a valorização do bairro.

Duque de Caxias começa obra de canalização do Canal Ventura Divulgação

O projeto representa um avanço estrutural significativo para ampliar o escoamento das águas pluviais e reduzir as enchentes, motivo pelo qual já vinha sendo celebrado pelos moradores. A intervenção também prevê a urbanização completa do entorno e a canalização, dividida em três trechos, totalizando 18.176,66 m², seguindo o modelo já executado no Canal Calombé.



O prefeito Netinho Reis, que tem ampliado os investimentos em infraestrutura urbana com foco em obras de canalização e de macrodrenagem, destacou a importância de mais essa conquista para o município:

"Agradeço à Caixa Econômica Federal, ao empenho técnico dos meus secretários Valber Januário e Leieny Martins e ao ministro das Cidades do Brasil. Digo à população que aqui não há apenas recurso federal, mas também investimento municipal. São 15 milhões de reais destinados a sanar este problema crônico do Pantanal, que são as enchentes e os alagamentos. Quero que este bairro fique livre desses problemas para que possa crescer comercialmente e para que a população tenha, além de saúde, lazer, segurança e tranquilidade, também desenvolvimento econômico".

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O secretário de Obras e Agricultura, Valber Januário, ressaltou o empenho da prefeitura para a execução da obra:

“Foram meses de muito trabalho, insistência e enfrentamento de burocracias; mas não desistimos, pois sabíamos da importância desse projeto para a população. Agora, esta obra é uma realidade. São mais de 50 milhões de reais em investimentos nesta macrodrenagem para enfrentar um problema crônico e antigo do Pantanal".



O representante da Caixa Econômica Federal, Fernando Cezar Guimarães, também destacou a relevância da parceria institucional:

“Para nós, da Caixa Econômica Federal, é uma grande felicidade participar deste momento. Esta obra proporcionará mais dignidade, segurança e qualidade de vida para todos. A Caixa estará presente assessorando tecnicamente o município e parabeniza toda a equipe técnica, pois sabemos o quanto é desafiador apresentar e viabilizar um projeto desta magnitude".

Além do prefeito, a cerimônia de lançamento da obra contou com a presença do secretário de Obras e Agricultura, Valber Januário; da secretária de Urbanismo e Habitação, Leieny Martins; do representante da Caixa Econômica Federal, Fernando Cezar Guimarães, e de demais autoridades municipais e estaduais.

