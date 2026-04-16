Avanços na Saúde são destaques na Câmara de Duque de Caxias - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Avanços na Saúde são destaques na Câmara de Duque de CaxiasArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 16/04/2026 18:48

Duque de Caxias - A Câmara Municipal de Duque de Caxias realizou mais uma sessão plenária pautada nas necessidades da população duquecaxiense. Os parlamentares discursaram sobre importantes iniciativas em desenvolvimento na cidade que apresentam resultados satisfatórios, como o projeto “Governo nos Bairros”. Em contrapartida, as insatisfações com a concessionária Águas do Rio continuaram sendo o ponto crítico das manifestações.

Marquinho Oi (União Brasil) foi o primeiro a se manifestar. O parlamentar começou o seu discurso enaltecendo as ações do Projeto “Governo nos Bairros”. Para Marquinho, a iniciativa do Executivo tem facilitado a vida da população que passa a contar com atendimentos nas mais variadas áreas com mais assertividade.

“Esse projeto vai de encontro às necessidades da população. Começou em Nova Campina e tá seguindo, muito bom... É o governo diminuindo as dificuldades da população que, muitas vezes, sofre em filas do SisReg e consegue mais agilidade”, afirmou Marquinho Oi

O “Governo nos Bairros” consiste na aproximação da população com os serviços básicos de saúde com consultas e exames de pacientes regulados pela Secretaria Municipal de Saúde. A iniciativa conta com a carreta dos especialistas, sala móvel de vacinação, castramóvel, aferição de glicose e pressão, planejamento reprodutivo, orientação nutricional, auriculoterapia e unidade móvel de odontologia.

Os Vereadores Eduardo Moreira (MDB) e Vitinho Grandão (PL) também utilizaram a tribuna para exaltar esse trabalho de aproximação do Executivo com a população. Além de endossar a importância do “Governo nos Bairros”, o parlamentar Líder de Governo convocou atenção dos colegas para um projeto que seria votado no segundo momento da sessão que contemplava servidores públicos da educação.

“Esse projeto merece a nossa atenção, pois garante aos profissionais da educação uma gratificação sob à regência de turma. Na mensagem, o prefeito aumenta a gratificação e, a partir da aprovação deste projeto, conseguiremos fornecer este benefício na prática”, ressaltou Eduardo.

Vitinho utilizou a sua manifestação para falar das intervenções estruturais no Canal Gaspar Ventura. O parlamentar ressaltou que se fez presente no lançamento das obras e destacou os benefícios que elas levarão à população local, “o início dessas obras representa um momento ímpar na nossa região, pois são cerca de dois quilômetros e setecentos de canalização e nós estamos muito felizes por fazer parte da realização deste sonho que está saindo do papel”, destacou Vitinho.

Audiência Pública com a Águas do Rio é adiada

Fora os serviços avaliados pelos parlamentares como bem-sucedidos, alguns pontos críticos também foram debatidos na sessão. Durante a manifestação do Vereador Michel Reis (Solidariedade), a atuação da concessionária Águas do Rio foi questionada.

Primeiramente, o vereador, com a corroboração, em aparte, da Vereadora Juliana do Táxi (PL), comunicou aos presentes o adiamento da Audiência Pública com a empresa. Michel e Juliana convidaram os colegas e toda a população para participar do debate que foi remanejado para o dia 29 de abril, às 14h.

Michel ressaltou a importância da participação da população, destacando a necessidade do envolvimento de todos. Segundo o parlamentar, a concessionária Águas do Rio ainda apresenta um serviço insatisfatório no município, “o que temos visto é motivo de preocupação. A empresa realiza intervenções, abre buracos nas ruas, mas não conclui o serviço como deveria. Não se trata de um pedido, mas uma cobrança legítima, pois a população paga por este serviço e tem direito de receber um retorno eficiente e respeitoso”, endossou Michel.

Após o encerramento das manifestações, o segundo momento da Sessão Plenária foi marcado pelas votações de Mensagens, Projetos de Leis, Projetos de Decretos Legislativos e Projetos de Resolução.