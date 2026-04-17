Prefeitura de Caxias ganha Prêmio Sebrae de Empreendedorismo - Divulgação

Prefeitura de Caxias ganha Prêmio Sebrae de EmpreendedorismoDivulgação

Publicado 17/04/2026 21:01

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias venceu a XIII edição do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE), na categoria Gestão Inovadora com um projeto que transforma a maneira de governar o município. Agora o programa implementado no município vai disputar o prêmio nacional. O reconhecimento é resultado da reformulação da Ouvidoria Municipal na gestão do prefeito Netinho Reis.

O setor deixou de ser apenas um canal para registro de reclamações e de solicitações e passou a atuar como uma ferramenta estratégica de gestão pública, baseada na escuta ativa da população e no uso de tecnologia para análise de dados. Com um sistema integrado, cada manifestação dos moradores é registrada, auditada e transformada em informações que orientam as decisões administrativas e a criação de políticas públicas. Em 2025, mais de 18 mil demandas foram analisadas, alcançando elevada taxa de resolução e proporcionando respostas mais rápidas e eficientes à população.

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O impacto dessa iniciativa pode ser observado em diversas ações implementadas pela administração municipal a partir das necessidades apontadas pelos cidadãos. Entre elas estão a marcação de consultas e de exames por meio do WhatsApp; a descentralização da regulação na área da saúde e o fortalecimento da segurança pública com a implantação dos Módulos Integrados de Segurança e das Torres de Monitoramento.

Criado para reconhecer, valorizar e difundir iniciativas inovadoras desenvolvidas por governos municipais, o Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora tem como objetivo incentivar a melhoria do ambiente de negócios, o fomento ao empreendedorismo e o desenvolvimento territorial sustentável. O impacto dessa iniciativa pode ser observado em diversas ações implementadas pela administração municipal a partir das necessidades apontadas pelos cidadãos. Entre elas estão a marcação de consultas e de exames por meio do WhatsApp; a descentralização da regulação na área dae o fortalecimento da segurança pública com a implantação dos Módulos Integrados de Segurança e das Torres de Monitoramento.Criado para reconhecer, valorizar e difundir iniciativas inovadoras desenvolvidas por governos municipais, o Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora tem como objetivo incentivar a melhoria do ambiente de negócios, o fomento ao empreendedorismo e o desenvolvimento territorial sustentável.

A participação de Duque de Caxias na premiação representa o reconhecimento de um modelo de gestão que coloca os cidadãos no centro das decisões, transformando demandas reais da população em soluções concretas. O Ouvidor Geral do Município, Edrisio Avelino, falou sobre a importância do prêmio para o município:

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“O Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora representa, para o nosso município, a materialização do esforço contínuo da administração pública em implementar soluções inovadoras, em fortalecer a governança e em elevar a qualidade da prestação de serviços à população. Esta iniciativa traduz a reafirmação de que a escuta ativa do cidadão, aliada ao uso estratégico da tecnologia e da análise de dados, constitui elemento essencial para o aperfeiçoamento permanente das políticas públicas e para a construção de uma gestão mais eficiente, responsiva e orientada por evidências.”