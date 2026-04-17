Prefeito de Duque de Caxias faz balanço dos 15 meses de gestão - Divulgação

Prefeito de Duque de Caxias faz balanço dos 15 meses de gestãoDivulgação

Publicado 17/04/2026 21:52

Duque de Caxias - Em quinze meses de gestão, o equivalente a 450 dias, o prefeito Netinho Reis tem promovido mudanças significativas no município. Um dos avanços mais importantes foi a implantação do calendário de pagamento dos servidores. Desde fevereiro de 2025, aposentados, pensionistas e funcionários ativos sabem exatamente a data em que receberão seus salários. Em alguns meses, inclusive, os pagamentos são antecipados, como ocorreu em abril de 2026, quando os valores foram depositados no dia 2. A medida garante previsibilidade financeira aos trabalhadores e reforça o compromisso da gestão com a responsabilidade fiscal e o respeito aos servidores públicos.

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Na área da Saúde, a população acompanha uma série de investimentos em reformas, modernização e construção de novas unidades. Um dos destaques é o Hospital Municipal do Coração São José, a primeira unidade pública especializada em cardiologia da região. O hospital conta com serviços de hemodinâmica, tomografia computadorizada e ecocardiografia, além de realizar procedimentos como cateterismo, implantação de stents, cirurgias cardíacas e colocação de marcapassos. Em 15 meses de funcionamento, já foram realizados mais de 2 mil cateterismos, 914 angioplastias e 92 implantes de marcapasso. O atendimento é feito por meio do sistema de regulação.



Outros avanços incluem a realização de 18 mil tomografias, mil cirurgias bariátricas e a entrega de 25 novas ambulâncias. A criação da Farmácia Central, que distribui medicamentos e insumos para as unidades de saúde, e a implantação do programa Remédio em Casa, que atende pacientes crônicos ou com dificuldades de locomoção, levando remédios e insumos na residência do doente listado na Relação Municipal de Medicamentos (REMUME). Consultas e exames também passaram a ser agendados por WhatsApp, e a carreta “Chegaram os Especialistas” já realizou cerca de 10 mil atendimentos no primeiro mês de operação.



Ao todo, 12 Clínicas da Saúde já foram entregues, e outras 18 estão em construção. Em fase final, encontram-se dois novos hospitais municipais, localizados no 3º e no 4º Distritos, além do Super Centro Caxiense, que contará com 48 consultórios, e do Hospital do Olho. Já foram concluídas as obras de reforma e de modernização da UPH de Saracuruna, do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, do Hospital Municipal Moacyr do Carmo e da UPA Infantil Ismélia da Silveira. Na área da, a população acompanha uma série de investimentos em reformas, modernização e construção de novas unidades. Um dos destaques é o, a primeira unidade pública especializada em cardiologia da região. O hospital conta com serviços de hemodinâmica, tomografia computadorizada e ecocardiografia, além de realizar procedimentos como cateterismo, implantação de stents, cirurgias cardíacas e colocação de marcapassos. Em 15 meses de funcionamento, já foram realizados mais de 2 mil cateterismos, 914 angioplastias e 92 implantes de marcapasso. O atendimento é feito por meio do sistema de regulação.Outros avanços incluem a realização de 18 mil tomografias, mil cirurgias bariátricas e a entrega de 25 novas ambulâncias. A criação da Farmácia Central, que distribui medicamentos e insumos para as unidades de saúde, e a implantação do programa Remédio em Casa, que atende pacientes crônicos ou com dificuldades de locomoção, levando remédios e insumos na residência do doente listado na Relação Municipal de Medicamentos (REMUME). Consultas e exames também passaram a ser agendados por WhatsApp, e a carreta “Chegaram os Especialistas” já realizou cerca de 10 mil atendimentos no primeiro mês de operação.Ao todo,já foram entregues, e outras 18 estão em construção. Em fase final, encontram-se dois novos hospitais municipais, localizados no 3º e no 4º Distritos, além do Super Centro Caxiense, que contará com 48 consultórios, e do Hospital do Olho. Já foram concluídas as obras de reforma e de modernização da UPH de Saracuruna, do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, do Hospital Municipal Moacyr do Carmo e da UPA Infantil Ismélia da Silveira.

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Na área de Urbanismo e Habitação e da Secretaria de Obras e Agricultura, estão sendo construídos 427 apartamentos no Parque Vila Nova, destinados a famílias que viviam em áreas de risco e que estão sendo reassentadas devido às obras de urbanização de canais. Além disso, mais de 300 quilômetros de ruas foram asfaltados ou recapeados, e a construção da Ponte do Pilar melhorou significativamente a mobilidade da população local. Mais de 20 quilômetros de canais já foram canalizados para combater enchentes, com intervenções nos seguintes canais: Pilar, Vasquinho e Canaã, além de obras em andamento em outras regiões, como Roncador, Calombé, Dois Irmãos, Caboclo e Rui Barbosa, e iniciadas no Anel Gaspar Ventura e de macrodrenagem na Avenida Cinco de Julho. Na área de Urbanismo e Habitação e da Secretaria de Obras e Agricultura, estão sendo construídos 427 apartamentos no Parque Vila Nova, destinados a famílias que viviam em áreas de risco e que estão sendo reassentadas devido às obras de urbanização de canais. Além disso, mais de 300 quilômetros de ruas foram asfaltados ou recapeados, e amelhorou significativamente a mobilidade da população local. Mais de 20 quilômetros de canais já foram canalizados para combater enchentes, com intervenções nos seguintes canais: Pilar, Vasquinho e Canaã, além de obras em andamento em outras regiões, como Roncador, Calombé, Dois Irmãos, Caboclo e Rui Barbosa, e iniciadas no Anel Gaspar Ventura e de macrodrenagem na Avenida Cinco de Julho.

Na Educação, já foram entregues sete creches, que oferecem quatro refeições diárias, além da implantação de escolas bilíngues em tempo integral. Outras 13 creches e 13 escolas estão em construção. A rede municipal também recebeu a maior distribuição de uniformes e de kits escolares da história do município.

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O atendimento a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras condições neurodivergentes também foi ampliado. Atualmente, cerca de 1.500 pessoas são atendidas na Fazendinha do Autista e 45 mil no Centro Especializado em Reabilitação (CER IV). Além disso, foram entregues 7.500 aparelhos auditivos à população.



Na Segurança, a construção do Complexo de Segurança e a realização de concurso para 563 guardas civis municipais fortalecem a atuação na área. Os novos agentes estão em treinamento e, conforme a legislação, atuarão armados. O município também conta com o programa Smart Duque, sistema de monitoramento 24 horas com câmeras equipadas com inteligência artificial, além de torres de segurança instaladas em pontos estratégicos e ações como Patrulha da Madrugada, Módulo Integrado, Barricada Zero, Segurança Presente e PROEIS. O atendimento a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras condições neurodivergentes também foi ampliado. Atualmente, cerca de 1.500 pessoas são atendidas na Fazendinha do Autista e 45 mil no Centro Especializado em Reabilitação (CER IV). Além disso, foram entregues 7.500 aparelhos auditivos à população.Na, a construção do Complexo de Segurança e a realização de concurso para 563 guardas civis municipais fortalecem a atuação na área. Os novos agentes estão em treinamento e, conforme a legislação, atuarão armados. O município também conta com o programa Smart Duque, sistema de monitoramento 24 horas com câmeras equipadas com inteligência artificial, além de torres de segurança instaladas em pontos estratégicos e ações como Patrulha da Madrugada, Módulo Integrado, Barricada Zero, Segurança Presente e PROEIS.

O transporte público também avançou com a implantação do programa Tarifa Zero, que oferece ônibus gratuitos em 22 linhas que atendem os quatro Distritos. Uma nova licitação está em andamento para ampliar e qualificar ainda mais o serviço.



No Lazer e no Esporte, mais de 20 praças foram construídas ou revitalizadas, com iluminação em LED, acessibilidade e equipamentos de convivência. A Vila Olímpica foi modernizada e recebeu novos aparelhos, além da implantação de dois complexos esportivos e dez núcleos do programa Caxias Mais Esportes, com atividades gratuitas para a população.



Na área Ambiental, estão sendo revitalizados o Parque da Caixa D’Água, no 2º Distrito, e o Parque Municipal da Taquara, no 3º Distrito, além do plantio de 43 mil mudas de árvores.

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A limpeza urbana foi reforçada com a Operação Jogue Limpo, que já distribuiu 1.180 caçambas de lixo pela cidade, além de serviços contínuos de capina, roçada e varrição. O programa Caça-Fio também atua na retirada de cabos inutilizados. Já o Centro de Tratamento de Resíduos (CTR) gerou economia de cerca de R$ 30 milhões aos cofres públicos, por meio da reciclagem e de reaproveitamento de materiais.



Na causa animal, o município disponibiliza dois castramóveis e um ônibus pet, que oferecem serviços gratuitos de castração e de implantação de chip de identificação em cães e gatos. O Hospital Veterinário também foi ampliado.



Por fim, eventos culturais e de lazer gratuitos movimentaram a cidade, como o Caxias Festival, a Oktoberfest, o Natal Iluminado e a Feira do Podrão, realizados em espaços como a Praça do Pacificador e a Arena da Baixada, com apoio da iniciativa privada.



A gestão do prefeito Netinho Reis, além da Ouvidoria Municipal, implementou o Colab, aplicativo disponível gratuitamente na Google Play Store (Android) e na App Store (iOS). Após um simples cadastro, o(a) cidadão(ã) já pode acessar e utilizar todos os serviços oferecidos. Já há mais de 22 mil moradores cadastrados. A limpeza urbana foi reforçada com a Operação Jogue Limpo, que já distribuiu 1.180 caçambas de lixo pela cidade, além de serviços contínuos de capina, roçada e varrição. O programa Caça-Fio também atua na retirada de cabos inutilizados. Já o Centro de Tratamento de Resíduos (CTR) gerou economia de cerca de R$ 30 milhões aos cofres públicos, por meio da reciclagem e de reaproveitamento de materiais.Na causa animal, o município disponibiliza doise um ônibus pet, que oferecem serviços gratuitos de castração e de implantação de chip de identificação em cães e gatos. O Hospital Veterinário também foi ampliado.Por fim, eventos culturais e de lazer gratuitos movimentaram a cidade, como o Caxias Festival, a Oktoberfest, o Natal Iluminado e a Feira do Podrão, realizados em espaços como a Praça do Pacificador e a Arena da Baixada, com apoio da iniciativa privada.A gestão do prefeito Netinho Reis, além da Ouvidoria Municipal, implementou o Colab, aplicativo disponível gratuitamente na Google Play Store (Android) e na App Store (iOS). Após um simples cadastro, o(a) cidadão(ã) já pode acessar e utilizar todos os serviços oferecidos. Já há mais de 22 mil moradores cadastrados.



