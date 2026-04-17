Torcida do Vasco vai participar de ação de doação de sangue em CaxiasReprodução
Torcida do Vasco vai participar de ação de doação de sangue em Caxias
Iniciativa será realizada neste sábado, dia 18, no Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo
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Intervenção consiste na substituição das juntas de dilatação
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Evento começa nesta sexta-feira, dia 17, e vai até o feriado de Tiradentes, dia 21
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