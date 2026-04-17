Torcida do Vasco vai participar de ação de doação de sangue em Caxias - Reprodução

Torcida do Vasco vai participar de ação de doação de sangue em CaxiasReprodução

Publicado 17/04/2026 22:05

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, promove uma importante ação solidária de doação de sangue em parceria com as torcidas organizadas do Vasco. Atorcida é convocada a participar de um dos momentos mais importantes de mobilização social: doar sangue e salvar vidas.

A ação será realizada neste sábado (18 de abril), das 9h às 12h, no posto de coleta avançado do Hemorio, instalado nas dependências do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, localizado na Rodovia Washington Luiz, nº 3200, Parque Beira Mar.

A iniciativa reforça a importância da solidariedade e do engajamento social, unindo o amor pelo clube à responsabilidade de fazer a diferença na vida de quem mais precisa. Assim como o Vasco construiu sua história com coragem e inclusão, agora é a vez de a torcida mostrar sua força em um gesto de cidadania.