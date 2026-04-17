Enel RioDivulgação
Os clientes também poderão realizar a troca de até cinco lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por outras de tecnologia LED, que são até 80% mais econômicas e com durabilidade 10 vezes superior. Para participar, basta levar um documento com foto, a última conta de energia paga e as lâmpadas usadas para troca. Serão disponibilizadas até cinco lâmpadas de LED por unidade consumidora.
Troca de Lâmpadas
Duque de Caxias
Data: quarta-feira (22)
Endereço: Ministério Campus Madureira
Bairro: Vila Maria Helena
Horário: 9h às 12h
Data: quarta-feira (22)
Endereço: Praça Rei Pelé
Bairro: Vila Maria Helena
Horário: 13h às 16h
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