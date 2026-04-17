Enel RioDivulgação

Mais artigos de O Dia
O Dia
Duque de Caxias - Na próxima semana, a Enel Rio promove ações de sustentabilidade em Duque de Caxias. Entre segunda-feira (20) e sábado (25), a distribuidora vai realizar atendimentos comerciais, palestras e atividades com dicas de consumo consciente de energia elétrica, além da troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por modelos LED (confira datas, locais e horários abaixo).
Troca de lâmpadas

Os clientes também poderão realizar a troca de até cinco lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por outras de tecnologia LED, que são até 80% mais econômicas e com durabilidade 10 vezes superior. Para participar, basta levar um documento com foto, a última conta de energia paga e as lâmpadas usadas para troca. Serão disponibilizadas até cinco lâmpadas de LED por unidade consumidora.
Serviço:

Troca de Lâmpadas

Duque de Caxias

Data: quarta-feira (22)

Endereço: Ministério Campus Madureira

Bairro: Vila Maria Helena

Horário: 9h às 12h



Data: quarta-feira (22)

Endereço: Praça Rei Pelé

Bairro: Vila Maria Helena

Horário: 13h às 16h