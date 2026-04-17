Enel Rio - Divulgação

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Publicado 17/04/2026 22:10

Duque de Caxias - Na próxima semana, a Enel Rio promove ações de sustentabilidade em Duque de Caxias. Entre segunda-feira (20) e sábado (25), a distribuidora vai realizar atendimentos comerciais, palestras e atividades com dicas de consumo consciente de energia elétrica, além da troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por modelos LED (confira datas, locais e horários abaixo).



Troca de lâmpadas



Os clientes também poderão realizar a troca de até cinco lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por outras de tecnologia LED, que são até 80% mais econômicas e com durabilidade 10 vezes superior. Para participar, basta levar um documento com foto, a última conta de energia paga e as lâmpadas usadas para troca. Serão disponibilizadas até cinco lâmpadas de LED por unidade consumidora.



Serviço:



Troca de Lâmpadas



Duque de Caxias



Data: quarta-feira (22)



Endereço: Ministério Campus Madureira



Bairro: Vila Maria Helena



Horário: 9h às 12h







Data: quarta-feira (22)



Endereço: Praça Rei Pelé



Bairro: Vila Maria Helena



Horário: 13h às 16h