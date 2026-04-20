Caxias Shopping recebe nova edição da campanha Adote um PetDivulgação
Das 10h às 14h, o público poderá conhecer cães e gatos resgatados que buscam um novo lar cheio de carinho e cuidado. Os animais participantes da feira já estão vacinados e castrados, prontos para iniciar uma nova história ao lado de suas futuras famílias.
Além de incentivar a adoção responsável, a ação também oferece orientações sobre adaptação, rotina de cuidados e compromisso com o bem-estar animal, ajudando os adotantes nesse momento tão especial.
Com edições frequentes e grande adesão do público, a campanha já se consolidou como referência na região para quem deseja adotar com segurança e consciência.
A participação é gratuita, e os interessados em adotar passam por uma breve entrevista no local com a equipe responsável.
Serviço
Campanha Adote um Pet – Caxias Shopping
Data: 25 de março (sábado)
Horário: das 10h às 14h
Local: corredor da Renner
Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2.895 – Duque de Caxias, RJ
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