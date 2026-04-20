Caxias Shopping recebe nova edição da campanha Adote um Pet - Divulgação

Caxias Shopping recebe nova edição da campanha Adote um PetDivulgação

Publicado 20/04/2026 18:30

Duque de Caxias - O Caxias Shopping promove no próximo sábado, dia 25 de março, uma nova edição da campanha Adote um Pet, iniciativa já tradicional no empreendimento e realizada em parceria com a ONG Gatinhos da Praça.



Das 10h às 14h, o público poderá conhecer cães e gatos resgatados que buscam um novo lar cheio de carinho e cuidado. Os animais participantes da feira já estão vacinados e castrados, prontos para iniciar uma nova história ao lado de suas futuras famílias.



Além de incentivar a adoção responsável, a ação também oferece orientações sobre adaptação, rotina de cuidados e compromisso com o bem-estar animal, ajudando os adotantes nesse momento tão especial.



Com edições frequentes e grande adesão do público, a campanha já se consolidou como referência na região para quem deseja adotar com segurança e consciência.



A participação é gratuita, e os interessados em adotar passam por uma breve entrevista no local com a equipe responsável.



Serviço

Campanha Adote um Pet – Caxias Shopping

Data: 25 de março (sábado)

Horário: das 10h às 14h

Local: corredor da Renner

Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2.895 – Duque de Caxias, RJ