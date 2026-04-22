Prefeitura de Caxias inaugura complexo esportivo do Cacareco - Divulgação

Prefeitura de Caxias inaugura complexo esportivo do CacarecoDivulgação

Publicado 22/04/2026 20:39

Duque de Caxias - Em mais uma ação voltada para as famílias e para o incentivo à prática esportiva, a Prefeitura de Duque de Caxias inaugurou o complexo esportivo do Cacareco, na Vila Rosário, no 2º Distrito do município.

Prefeitura de Caxias inaugura complexo esportivo do Cacareco Divulgação



O novo espaço que só tinha barro e que era inabitável, agora conta com campo de grama sintética, iluminação em led, muro recuperado, pintura completa e nova arborização, além de melhorias em todo o entorno, garantindo mais conforto e segurança para os moradores da região.



Durante a inauguração, o prefeito Netinho Reis percorreu o local, conversou com a população e destacou a importância de investir em áreas públicas de lazer. O novo espaço que só tinha barro e que era inabitável, agora conta com campo de grama sintética, iluminação em led, muro recuperado, pintura completa e nova arborização, além de melhorias em todo o entorno, garantindo mais conforto e segurança para os moradores da região.Durante a inauguração, opercorreu o local, conversou com a população e destacou a importância de investir em áreas públicas de lazer.

Prefeitura de Caxias inaugura complexo esportivo do Cacareco Divulgação

“Olhe esta estrutura: brinquedos inclusivos, arborização, tudo de melhor pra população. É um governo que se preocupa com a valorização dos bairros e com o incentivo aos nossos jovens e crianças a práticas esportivas”, afirmou.