Prefeitura de Caxias inaugura complexo esportivo do Cacareco

Duque de Caxias - Em mais uma ação voltada para as famílias e para o incentivo à prática esportiva, a Prefeitura de Duque de Caxias inaugurou o complexo esportivo do Cacareco, na Vila Rosário, no 2º Distrito do município.
O novo espaço que só tinha barro e que era inabitável, agora conta com campo de grama sintética, iluminação em led, muro recuperado, pintura completa e nova arborização, além de melhorias em todo o entorno, garantindo mais conforto e segurança para os moradores da região.
Durante a inauguração, o prefeito Netinho Reis percorreu o local, conversou com a população e destacou a importância de investir em áreas públicas de lazer.
“Olhe esta estrutura: brinquedos inclusivos, arborização, tudo de melhor pra população. É um governo que se preocupa com a valorização dos bairros e com o incentivo aos nossos jovens e crianças a práticas esportivas”, afirmou.
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