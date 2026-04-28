Câmeras ajudam polícia a prender assaltantes em Duque de Caxias - Reprodução

Câmeras ajudam polícia a prender assaltantes em Duque de CaxiasReprodução

Publicado 28/04/2026 20:57

Duque de Caxias - As câmeras de segurança do sistema Smart Duque, do município de Duque de Caxias, ajudaram a polícia a localizar e a prender dois homens que roubaram uma moto na esquina das ruas Almirante Tamandaré e General Gurjão, no Centro da cidade.

O prefeito de Duque de Caxias, Netinho Reis, ressaltou que “a prisão dos criminosos mostra que a prefeitura está no caminho certo investindo em tecnologia. Até agosto, serão 2 mil câmeras.”

O roubo aconteceu na noite do dia 23/04/2026, às 21h14. Imediatamente, a equipe do Smart Duque acionou a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), que contactou uma equipe do Programa Estadual de Integração de Segurança, PROEIS, que passou a receber, em tempo real, informações de onde estavam os acusados.

Os integrantes do Centro de Controle do Smart Duque passaram a acompanhar o trajeto dos criminosos pelas ruas do Centro do município por intermédio das câmeras das Torres de Segurança que contam com Inteligência Artificial, IA, que fazem reconhecimento facial e de placa de veículos.

Com base nas informações fornecidas, a equipe do PROEIS conseguiu localizar os acusados e, após perseguição, os criminosos foram capturados na Rua Major Correia de Melo, altura do número 91. Com os acusados, os policiais apreenderam um revólver calibre 450 e recuperaram a moto roubada.

Na delegacia de Duque de Caxias, 59ª DP, a vítima reconheceu os presos como os autores do roubo.