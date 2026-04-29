MumuzinhoDivulgação

Mais artigos de O Dia
O Dia
Duque de Caxias - Duque de Caxias vai receber nesta quinta-feira (30), o evento “Baixada em Foco”, em comemoração ao Dia da Baixada Fluminense, com show gratuito do cantor Mumuzinho, no palco aberto do Teatro Municipal Raul Cortez, virado para a Praça do Pacificador.
Além da atração musical, que também vai contar com a DJ Alinne Brandão, o Baixada em Foco vai levar à população caxiense apresentação teatral, oficinas, recreação infantil e esportiva, brinquedos eletrônicos, ponto de leitura, campanhas sobre os direitos da criança e do adolescente, exposição sobre alimentação saudável, feira de economia criativa e muito mais atrativos.
Confira a programação completa:
Apresentação Teatral “La Mágica”
09h e 14h;
Brinquedos
8h às 16h;
Recreação Esportiva
8h às 16h;
Locução Animada
14h às 21h;
Exposição interativa BXD Card Game - Lugares em Duque de Caxias
8h às 16h;
Palestra “Eu tenho um vulcão, pô!”
8h às 16h;
Conhecendo aonde piso - Baixada Fluminense
8h às16h;
Vivência passado e presente BXD
8h às 16h;
Espaço Imersivo BXD
8h às 16h;
Baixada em 3D
8h às 16h;
Campanha não é não em qualquer língua
8h às 16h;
Campanha Direitos da Criança e do Adolescente
8h às 16h;
Campanha de Enfrentamento a Violência contra Mulheres e Meninas
8h às 16h;
Campanha do Trânsito
8h às 16h;
Crias da Baixada
8h às 16h;
Campanha Charme da Baixada
8h às 16h;
Instante Criativo - Chaveiros
8h às 16h;
Instante Criativo - Scrunchie
8h às 16h;
Instante Criativo - Bijuterias
8h às 16h;
Feira de Economia Criativa
8h às 16h;
Exposição Orientativa - Saúde
8h às 16h;
Apresentação Artística
15h;
Campanha de Enfrentamento ao Etarismo
8h às 16h;
Campanha “Vozes da Baixada”
8h às 16h;
Flashmob Ritmos da Baixada
8h às 16h;
Intervenção Artística “Respirar o Futuro”
14h às 15h;
Oficina de Plantio
13h às 16h;
Oficina de Autocuidado com produtos naturais
10h às 12h;
Campanha “Na minha cabeça tem história”
8h às 16h;
Campanha “Ritmos pelo mundo”
8h às 16h;
Cordelistas da Baixada
10h às 16h;
Oficina de Marcadores - Histórias da Baixada
8h às 16h;
Oficina de Malabarismo
10h às 18h;
Luz, câmera e questão
11h e 14h;
Show Mumuzinho
20h.
A programação está sujeita a alteração. O Baixada em Foco é uma realização do Sesc Duque de Caxias, em parceria com o Sindivarejo e a Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT/DC).