Duque de Caxias - Duque de Caxias vai receber nesta quinta-feira (30), o evento “Baixada em Foco”, em comemoração ao Dia da Baixada Fluminense, com show gratuito do cantor Mumuzinho, no palco aberto do Teatro Municipal Raul Cortez, virado para a Praça do Pacificador.
Além da atração musical, que também vai contar com a DJ Alinne Brandão, o Baixada em Foco vai levar à população caxiense apresentação teatral, oficinas, recreação infantil e esportiva, brinquedos eletrônicos, ponto de leitura, campanhas sobre os direitos da criança e do adolescente, exposição sobre alimentação saudável, feira de economia criativa e muito mais atrativos.
Confira a programação completa:
Apresentação Teatral “La Mágica” 09h e 14h;
Brinquedos 8h às 16h;
Recreação Esportiva 8h às 16h;
Locução Animada 14h às 21h;
Exposição interativa BXD Card Game - Lugares em Duque de Caxias 8h às 16h;
Campanha Direitos da Criança e do Adolescente 8h às 16h;
Campanha de Enfrentamento a Violência contra Mulheres e Meninas 8h às 16h;
Campanha do Trânsito 8h às 16h;
Crias da Baixada 8h às 16h;
Campanha Charme da Baixada 8h às 16h;
Instante Criativo - Chaveiros 8h às 16h;
Instante Criativo - Scrunchie 8h às 16h;
Instante Criativo - Bijuterias 8h às 16h;
Feira de Economia Criativa 8h às 16h;
Exposição Orientativa - Saúde 8h às 16h;
Apresentação Artística 15h;
Campanha de Enfrentamento ao Etarismo 8h às 16h;
Campanha “Vozes da Baixada” 8h às 16h;
Flashmob Ritmos da Baixada 8h às 16h;
Intervenção Artística “Respirar o Futuro” 14h às 15h;
Oficina de Plantio 13h às 16h;
Oficina de Autocuidado com produtos naturais 10h às 12h;
Campanha “Na minha cabeça tem história” 8h às 16h;
Campanha “Ritmos pelo mundo” 8h às 16h;
Cordelistas da Baixada 10h às 16h;
Oficina de Marcadores - Histórias da Baixada 8h às 16h;
Oficina de Malabarismo 10h às 18h;
Luz, câmera e questão 11h e 14h;
Show Mumuzinho 20h.
A programação está sujeita a alteração. O Baixada em Foco é uma realização do Sesc Duque de Caxias, em parceria com o Sindivarejo e a Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT/DC).
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