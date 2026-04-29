Mumuzinho - Divulgação

MumuzinhoDivulgação

Publicado 29/04/2026 21:55

Duque de Caxias - Duque de Caxias vai receber nesta quinta-feira (30), o evento “Baixada em Foco”, em comemoração ao Dia da Baixada Fluminense, com show gratuito do cantor Mumuzinho, no palco aberto do Teatro Municipal Raul Cortez, virado para a Praça do Pacificador.

Além da atração musical, que também vai contar com a DJ Alinne Brandão, o Baixada em Foco vai levar à população caxiense apresentação teatral, oficinas, recreação infantil e esportiva, brinquedos eletrônicos, ponto de leitura, campanhas sobre os direitos da criança e do adolescente, exposição sobre alimentação saudável, feira de economia criativa e muito mais atrativos.

Confira a programação completa:

Apresentação Teatral “La Mágica”

09h e 14h;

Brinquedos

8h às 16h;

Recreação Esportiva

8h às 16h;

Locução Animada

14h às 21h;

Exposição interativa BXD Card Game - Lugares em Duque de Caxias

8h às 16h;

Palestra “Eu tenho um vulcão, pô!”

8h às 16h;

Conhecendo aonde piso - Baixada Fluminense

8h às16h;

Vivência passado e presente BXD

8h às 16h;

Espaço Imersivo BXD

8h às 16h;

Baixada em 3D

8h às 16h;

Campanha não é não em qualquer língua

8h às 16h;

Campanha Direitos da Criança e do Adolescente

8h às 16h;

Campanha de Enfrentamento a Violência contra Mulheres e Meninas

8h às 16h;

Campanha do Trânsito

8h às 16h;

Crias da Baixada

8h às 16h;

Campanha Charme da Baixada

8h às 16h;

Instante Criativo - Chaveiros

8h às 16h;

Instante Criativo - Scrunchie

8h às 16h;

Instante Criativo - Bijuterias

8h às 16h;

Feira de Economia Criativa

8h às 16h;

Exposição Orientativa - Saúde

8h às 16h;

Apresentação Artística

15h;

Campanha de Enfrentamento ao Etarismo

8h às 16h;

Campanha “Vozes da Baixada”

8h às 16h;

Flashmob Ritmos da Baixada

8h às 16h;

Intervenção Artística “Respirar o Futuro”

14h às 15h;

Oficina de Plantio

13h às 16h;

Oficina de Autocuidado com produtos naturais

10h às 12h;

Campanha “Na minha cabeça tem história”

8h às 16h;

Campanha “Ritmos pelo mundo”

8h às 16h;

Cordelistas da Baixada

10h às 16h;

Oficina de Marcadores - Histórias da Baixada

8h às 16h;

Oficina de Malabarismo

10h às 18h;

Luz, câmera e questão

11h e 14h;

Show Mumuzinho

20h.

A programação está sujeita a alteração. O Baixada em Foco é uma realização do Sesc Duque de Caxias, em parceria com o Sindivarejo e a Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT/DC).