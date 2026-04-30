Firjan SENAI - Repodução

Firjan SENAIRepodução

Publicado 30/04/2026 20:19

Duque de Caxias - A Firjan SESI e SENAI prorrogaram até o dia 5 de maio as inscrições para o Projeto TechnipFMC: Inclusão da Pessoa com Deficiência. A iniciativa, desenvolvida em parceria com a TechnipFMC, oferece formação profissional gratuita para pessoas com deficiência, com foco na inclusão produtiva, no desenvolvimento socioemocional e na ampliação de oportunidades no mercado de trabalho industrial. Ainda restam 16 vagas disponíveis. O edital com todas as especificações para concorrer ao processo seletivo, pode ser acessado no mesmo link do formulário de inscrições, disponível em formato on-line.

O projeto disponibiliza o curso Técnico em Mecânica, com aulas presenciais na unidade Firjan SENAI Duque de Caxias, localizada na Travessa Arthur Goulart, 124, Centro. As aulas serão realizadas no período da tarde, das 13h às 17h, com carga horária total de 1.500 horas e duração aproximada de 18 meses.

Podem participar pessoas com deficiência, com 18 anos ou mais e Ensino Médio completo. Os alunos selecionados receberão bolsa auxílio mensal de R$ 400, condicionada à frequência mínima de 75% nas atividades do curso.

“O projeto visa aprimorar as competências socioemocionais dos alunos, promovendo o acesso a informações mais amplas e diversas, impulsionando o seu papel enquanto protagonista e sua participação cidadã. Ao garantir a qualificação para a pessoa com deficiência, o projeto tem forte potencial de impacto na empregabilidade e no fortalecimento da diversidade no setor industrial”, destacou Eliane Damasceno, gerente de Responsabilidade Social da Firjan.

O processo seletivo será realizado nos dias 6 e 7 de maio, das 13h às 17h, também na unidade Firjan SENAI Duque de Caxias. O resultado será divulgado em 13 de maio, mesma data de início das matrículas. As aulas começam em 18 de maio.

No dia do processo seletivo, os candidatos deverão apresentar cópia do RG e laudo médico com CID. Também poderão ser solicitados exames complementares, de acordo com o tipo de deficiência informado.

Ao chegar à unidade, o candidato deverá informar na portaria que participará do processo seletivo para o Curso Técnico em Mecânica.

Cronograma atualizado

Inscrições: até 05/05/2026

Processo seletivo: 06 e 07/05/2026

Resultado: 13/05/2026

Matrículas: a partir de 13/05/2026

Início das aulas: 18/05/2026

