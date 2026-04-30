Parque Guararapes, em Caxias, ganha muro de contenção e melhorias

Parque Guararapes, em Caxias, ganha muro de contenção e melhoriasDivulgação
Por meio da Secretaria Municipal de Obras e Agricultura, o bairro foi contemplado, inicialmente, com uma grande obra de engenharia: a construção de um muro de contenção, fundamental para garantir mais segurança aos moradores e proteger a área.
Após essa etapa, o local ganhou uma nova praça, totalmente revitalizada e equipada com um completo espaço de esporte e lazer. Entre os novos equipamentos estão campo de grama sintética, quadra de areia, academia da terceira idade, áreas de convivência, mesas, bancos, paisagismo e moderna iluminação em LED.
Para ampliar ainda mais os benefícios à população, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer levará programas esportivos ao novo complexo, oferecendo atividades para crianças, jovens, adultos e idosos, estimulando a prática esportiva, a integração e o incentivo à saúde.
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