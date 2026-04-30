Parque Guararapes, em Caxias, ganha muro de contenção e melhorias - Divulgação

Parque Guararapes, em Caxias, ganha muro de contenção e melhoriasDivulgação

Publicado 30/04/2026 20:07

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias entregou à população do Parque Guararapes, em Saracuruna, um importante conjunto de obras que une segurança, lazer e qualidade de vida. O bairro recebeu um novo muro de contenção de encosta e um moderno complexo esportivo, em mais uma ação que transforma os espaços públicos.



Por meio da Secretaria Municipal de Obras e Agricultura, o bairro foi contemplado, inicialmente, com uma grande obra de engenharia: a construção de um muro de contenção, fundamental para garantir mais segurança aos moradores e proteger a área.

Parque Guararapes, em Caxias, ganha muro de contenção e melhorias Divulgação



Após essa etapa, o local ganhou uma nova praça, totalmente revitalizada e equipada com um completo espaço de esporte e lazer. Entre os novos equipamentos estão campo de grama sintética, quadra de areia, academia da terceira idade, áreas de convivência, mesas, bancos, paisagismo e moderna iluminação em LED.



Para ampliar ainda mais os benefícios à população, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer levará programas esportivos ao novo complexo, oferecendo atividades para crianças, jovens, adultos e idosos, estimulando a prática esportiva, a integração e o incentivo à saúde. Após essa etapa, o local ganhou uma, totalmente revitalizada e equipada com um completo espaço de esporte e lazer. Entre os novos equipamentos estão campo de grama sintética, quadra de areia, academia da terceira idade, áreas de convivência, mesas, bancos, paisagismo e moderna iluminação em LED.Para ampliar ainda mais os benefícios à população, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer levará programas esportivos ao novo complexo, oferecendo atividades para crianças, jovens, adultos e idosos, estimulando a prática esportiva, a integração e o incentivo à saúde.

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