Museu Vivo do São Bento participa de exposição no Palácio Tiradentes - Divulgação

Museu Vivo do São Bento participa de exposição no Palácio TiradentesDivulgação

Publicado 04/05/2026 21:57

Duque de Caxias - O Museu Vivo do São Bento (MVSB), aparelho cultural da Secretaria de Cultura e Turismo de Duque de Caxias (SMCT/DC), está rompendo fronteiras. Parte do acervo do primeiro Ecomuseu de Percurso da Baixada Fluminense está disponível para visitação no Palácio Tiradentes, no Centro do Rio de Janeiro, na exposição "Baixada Fluminense: A Arte no Palácio".

Museu Vivo do São Bento participa de exposição no Palácio Tiradentes Divulgação



Entre as peças, está um quadro de Ozias Antônio de Araújo, que integra a exposição permanente do museu, além de materiais arqueológicos das escavações dos Sambaquis do São Bento e do Mangue do Rio Iguaçu. Acervo da exposição "Onde estão as bonecas pretas que não aparecem nos nossos sonhos", coleção do grupo de artesãs do São Bento, também pode ser visitado no palácio.



Baixada no Centro



A exposição faz parte da campanha “Baixada no Centro”, que fomenta a ocupação de obras e de apresentações de artistas da Baixada Fluminense em equipamentos culturais do Centro do Rio. O projeto é organizado pelo produtor cultural Diego Lacerda.



“A expectativa é que os artistas que estão expondo no Palácio Tiradentes, sede histórica da Alerj Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, possam ter novas oportunidades de mostrar aquilo que sabem fazer com tanto carinho e amor. É também uma oportunidade para quem circula no Centro do Rio e não conhece a ‘real’ Baixada Fluminense, aquela além da violência e da falta de infraestrutura. A Baixada é rica em cultura, em turismo, em meio ambiente e em patrimônio histórico-cultural”, defende o produtor.



"O Museu Vivo do São Bento, enquanto complexo que luta pela valorização da história e da memória da Baixada, não poderia estar de fora deste projeto, já que é uma voz que, ao longo de sua trajetória, luta pela leitura do patrimônio do Brasil e do mundo a partir desse lugar", acrescenta Deise Guilhermina, historiadora do MVSB, que esteve presente na inauguração da exposição.



“Baixada Fluminense: A Arte no Palácio” segue aberta à visitação até 27 de maio, no Palácio Tiradentes, que fica na Rua Primeiro de Março, s/nº, Praça XV, Centro - Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20.010-090. A exposição está aberta de segunda a sexta, das 10h às 17h. A entrada é gratuita. Entre as peças, está um quadro de Ozias Antônio de Araújo, que integra a exposição permanente do museu, além de materiais arqueológicos das escavações dos Sambaquis do São Bento e do Mangue do Rio Iguaçu. Acervo da exposição "Onde estão as bonecas pretas que não aparecem nos nossos sonhos", coleção do grupo de artesãs do São Bento, também pode ser visitado no palácio.A exposição faz parte da campanha “Baixada no Centro”, que fomenta a ocupação de obras e de apresentações de artistas da Baixada Fluminense em equipamentos culturais do Centro do Rio. O projeto é organizado pelo produtor cultural Diego Lacerda.“A expectativa é que os artistas que estão expondo no, sede histórica da Alerj Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, possam ter novas oportunidades de mostrar aquilo que sabem fazer com tanto carinho e amor. É também uma oportunidade para quem circula no Centro do Rio e não conhece a ‘real’ Baixada Fluminense, aquela além da violência e da falta de infraestrutura. A Baixada é rica em cultura, em turismo, em meio ambiente e em patrimônio histórico-cultural”, defende o produtor."O Museu Vivo do São Bento, enquanto complexo que luta pela valorização da história e da memória da Baixada, não poderia estar de fora deste projeto, já que é uma voz que, ao longo de sua trajetória, luta pela leitura do patrimônio do Brasil e do mundo a partir desse lugar", acrescenta Deise Guilhermina, historiadora do MVSB, que esteve presente na inauguração da exposição.“Baixada Fluminense: A Arte no Palácio” segue aberta à visitação até 27 de maio, no Palácio Tiradentes, que fica na Rua Primeiro de Março, s/nº, Praça XV, Centro - Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20.010-090. A exposição está aberta de segunda a sexta, das 10h às 17h. A entrada é gratuita.

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Museu Vivo do São Bento



O Museu Vivo do São Bento (MVSB) é um complexo museológico presente no 2ª Distrito de Duque de Caxias, considerado o primeiro Ecomuseu de Percurso da Baixada Fluminense. Foi criado, oficialmente, pelo Executivo Municipal em 3 de novembro de 2008 (Lei nº 2.224/08), no âmbito da Secretaria Municipal de Educação (SME), a partir da reivindicação dos profissionais da área e da cultura caxiense.



Foi concebido, baseado nos princípios da Museologia Social, e, portanto, articula a defesa do patrimônio, a intervenção nas realidades social, ambiental, econômica e cultural do território e o envolvimento das comunidades locais, valorizando o sentimento de pertencimento. Desde 4 de junho de 2025, é gestado pela Secretaria Municipal de Cultura (Lei nº 3.512/25), com uma equipe vinculada à pasta.