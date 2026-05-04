'Pedal no Paraíso', em Caxias, bate recorde de participação - Divulgação

'Pedal no Paraíso', em Caxias, bate recorde de participaçãoDivulgação

Publicado 04/05/2026 21:32

Duque de Caxias - Duque de Caxias celebrou o Dia do Trabalhador em grande estilo com a 5ª edição do Pedal no Paraíso. Considerado o maior evento ciclístico do estado, o encontro bateu recorde de inscrições e reuniu mais de 17 mil pessoas, em um dia marcado por esporte, lazer e contato com a natureza.

'Pedal no Paraíso', em Caxias, bate recorde de participação Divulgação



A largada contou com um momento especial em que cinco mil mulheres, vestindo camisas rosas, abriram o percurso, seguidas pelos demais participantes. Ao todo, mais de 17 mil ciclistas percorreram os 12 quilômetros entre o Centro de Xerém e a Fazenda Paraíso, em um trajeto cercado por muita área verde e por pontos turísticos da região, como o Monte Sinai.



Muito animado, um grupo de Nova Iguaçu era pura empolgação. Ricardo falou em nome dos amigos e destacou a dedicação para participar do evento. A largada contou com um momento especial em que cinco mil mulheres, vestindo camisas rosas, abriram o percurso, seguidas pelos demais participantes. Ao todo, mais de 17 mil ciclistas percorreram os 12 quilômetros entre o Centro de Xerém e a Fazenda Paraíso, em um trajeto cercado por muita área verde e por pontos turísticos da região, como o Monte Sinai.Muito animado, um grupo de Nova Iguaçu era pura empolgação. Ricardo falou em nome dos amigos e destacou a dedicação para participar do evento.

'Pedal no Paraíso', em Caxias, bate recorde de participação Divulgação

“Trabalhamos à noite toda e viemos pela manhã para pedalar aqui em Duque de Caxias. Só para chegar até aqui, já pedalamos 49 quilômetros. Agora vamos encarar os 12 quilômetros do percurso e depois voltar para casa pedalando novamente.”

Alex, integrante do grupo, também falou sobre a paixão pelo ciclismo e reforçou a importância do respeito aos ciclistas no trânsito.

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“As pessoas precisam respeitar mais os ciclistas. Nós amamos pedalar. Trabalhamos à noite toda, saímos do trabalho pela manhã e viemos direto para cá, sem preguiça, porque ainda vamos percorrer todo o caminho de volta para casa. É muito bom, porque voltamos renovados.”



Miriam, que participa do Pedal no Paraíso, desde a primeira edição, também fez questão de destacar a importância do evento.

“Participo desde a primeira edição e gosto muito do evento. Hoje, as mulheres abriram a largada. Somos guerreiras e merecedoras desta iniciativa. Está tudo muito bonito e aprovado.”



Durante todo o percurso, a Prefeitura de Duque de Caxias em conjunto com muitas secretarias municipais, disponibilizou pontos de hidratação, atendimento médico e equipes de apoio, garantindo segurança e bem-estar aos ciclistas. E, para encerrar a grande festa, o público acompanhou um show ao vivo e o sorteio de 50 bicicletas.



Moisés Florêncio, primeiro sorteado do dia, comemorou com muita alegria o prêmio conquistado e destacou a emoção de participar do evento.

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“É a segunda vez em que participo do Pedal no Paraíso. Sou de Comendador Soares, em Nova Iguaçu. Vim pedalando com a minha família e vamos voltar do mesmo jeito, agora levando para casa esta bicicleta. Estou muito feliz! Obrigado!"



A 5ª edição do Pedal no Paraíso movimentou não apenas Xerém e Duque de Caxias, mas também cidades vizinhas da Baixada Fluminense e a capital do estado. Grupos da Região dos Lagos e outros estados também marcaram presença no evento, que incentiva a prática esportiva, promove qualidade de vida e fortalece a união entre amigos, famílias e apaixonados pelo ciclismo.