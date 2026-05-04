'Pedal no Paraíso', em Caxias, bate recorde de participaçãoDivulgação

Mais artigos de O Dia
O Dia
Duque de Caxias - Duque de Caxias celebrou o Dia do Trabalhador em grande estilo com a 5ª edição do Pedal no Paraíso. Considerado o maior evento ciclístico do estado, o encontro bateu recorde de inscrições e reuniu mais de 17 mil pessoas, em um dia marcado por esporte, lazer e contato com a natureza.
'Pedal no Paraíso', em Caxias, bate recorde de participação - Divulgação
'Pedal no Paraíso', em Caxias, bate recorde de participaçãoDivulgação


A largada contou com um momento especial em que cinco mil mulheres, vestindo camisas rosas, abriram o percurso, seguidas pelos demais participantes. Ao todo, mais de 17 mil ciclistas percorreram os 12 quilômetros entre o Centro de Xerém e a Fazenda Paraíso, em um trajeto cercado por muita área verde e por pontos turísticos da região, como o Monte Sinai.

Muito animado, um grupo de Nova Iguaçu era pura empolgação. Ricardo falou em nome dos amigos e destacou a dedicação para participar do evento.
'Pedal no Paraíso', em Caxias, bate recorde de participação - Divulgação
'Pedal no Paraíso', em Caxias, bate recorde de participaçãoDivulgação
“Trabalhamos à noite toda e viemos pela manhã para pedalar aqui em Duque de Caxias. Só para chegar até aqui, já pedalamos 49 quilômetros. Agora vamos encarar os 12 quilômetros do percurso e depois voltar para casa pedalando novamente.”
Alex, integrante do grupo, também falou sobre a paixão pelo ciclismo e reforçou a importância do respeito aos ciclistas no trânsito.
'Pedal no Paraíso', em Caxias, bate recorde de participação - Divulgação
'Pedal no Paraíso', em Caxias, bate recorde de participaçãoDivulgação
“As pessoas precisam respeitar mais os ciclistas. Nós amamos pedalar. Trabalhamos à noite toda, saímos do trabalho pela manhã e viemos direto para cá, sem preguiça, porque ainda vamos percorrer todo o caminho de volta para casa. É muito bom, porque voltamos renovados.”

Miriam, que participa do Pedal no Paraíso, desde a primeira edição, também fez questão de destacar a importância do evento.
“Participo desde a primeira edição e gosto muito do evento. Hoje, as mulheres abriram a largada. Somos guerreiras e merecedoras desta iniciativa. Está tudo muito bonito e aprovado.”

Durante todo o percurso, a Prefeitura de Duque de Caxias em conjunto com muitas secretarias municipais, disponibilizou pontos de hidratação, atendimento médico e equipes de apoio, garantindo segurança e bem-estar aos ciclistas. E, para encerrar a grande festa, o público acompanhou um show ao vivo e o sorteio de 50 bicicletas.

Moisés Florêncio, primeiro sorteado do dia, comemorou com muita alegria o prêmio conquistado e destacou a emoção de participar do evento.
'Pedal no Paraíso', em Caxias, bate recorde de participação - Divulgação
'Pedal no Paraíso', em Caxias, bate recorde de participaçãoDivulgação
“É a segunda vez em que participo do Pedal no Paraíso. Sou de Comendador Soares, em Nova Iguaçu. Vim pedalando com a minha família e vamos voltar do mesmo jeito, agora levando para casa esta bicicleta. Estou muito feliz! Obrigado!"

A 5ª edição do Pedal no Paraíso movimentou não apenas Xerém e Duque de Caxias, mas também cidades vizinhas da Baixada Fluminense e a capital do estado. Grupos da Região dos Lagos e outros estados também marcaram presença no evento, que incentiva a prática esportiva, promove qualidade de vida e fortalece a união entre amigos, famílias e apaixonados pelo ciclismo.
fotogaleria
\'Pedal no Paraíso\', em Caxias, bate recorde de participação
\'Pedal no Paraíso\', em Caxias, bate recorde de participação
\'Pedal no Paraíso\', em Caxias, bate recorde de participação
\'Pedal no Paraíso\', em Caxias, bate recorde de participação
\'Pedal no Paraíso\', em Caxias, bate recorde de participação